Гражданскую жену Тамирова приговорили к 4 годам за растрату 133 млн рублей

В январе 2025 г. Гагаринский суд Москвы повторно рассмотрел гражданский иск Ирины Тамировой – официальной вдовы – к Невской. Она хотела оспорить сделку по переводу 133 млн руб. После смерти топ-менеджера его жена подала иск, в котором просила признать незаконным перечисление денежных средств гражданской жене и включить спорные 133 млн руб. в наследственную массу, чтобы разделить их поровну с дочерью Кристиной. Районный суд, а потом и апелляция заняли сторону официальных наследников. Но 31 октября Второй кассационной суд оба решения отменил и дело было направлено на новое рассмотрение в Гагаринский суд. Дочь Тамирова также обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело в отношении Невской о присвоении и растрате 133 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ).