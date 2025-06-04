Гражданскую жену Тамирова приговорили к 4 годам за растрату 133 млн рублей
Суд приговорил Лилию Невскую – гражданскую жену бывшего первого вице-президента страховой группы «Спасские ворота» Михаила Тамирова – к четырем годам колонии за растрату 133 млн руб. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Следствие установило, что в 2021 г. ныне покойный Тамиров оформил завещание в пользу своей дочери Кристины Тамировой, в котором после его смерти все имущество и денежные средства переходили ей. В 2022 г. он перевел на счет Невской 133 млн руб. «с целью сохранения денежных средств», как пишет ведомство. После смерти Тамирова она скрыла от наследницы сведения о деньгах. Невская разместила 131,7 млн руб. в качестве банковского вклада и расходовала их по своему усмотрению.
Невскую признали виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновной, в особо крупном размере) и взяли под стражу в зале суда.
Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму причиненного ущерба и сохранил арест на имущество Невской.
В январе 2025 г. Гагаринский суд Москвы повторно рассмотрел гражданский иск Ирины Тамировой – официальной вдовы – к Невской. Она хотела оспорить сделку по переводу 133 млн руб. После смерти топ-менеджера его жена подала иск, в котором просила признать незаконным перечисление денежных средств гражданской жене и включить спорные 133 млн руб. в наследственную массу, чтобы разделить их поровну с дочерью Кристиной. Районный суд, а потом и апелляция заняли сторону официальных наследников. Но 31 октября Второй кассационной суд оба решения отменил и дело было направлено на новое рассмотрение в Гагаринский суд. Дочь Тамирова также обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело в отношении Невской о присвоении и растрате 133 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ).