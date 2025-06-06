СК завершил расследование дела о злоупотреблении при выполнении гособоронзаказа

Как рассказали в СК осенью 2024 г., следователи завели 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и гособоронзаказа за восемь месяцев 2024 г. Наибольшее количество дел расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях. В 2023 г. за такой же период СК возбудил 357 уголовных дел такой же направленности.