СК завершил расследование дела о злоупотреблении при выполнении гособоронзаказа

СК завершил расследование дела о злоупотреблении при выполнении гособоронзаказаМинобороны причинен ущерб на сумму свыше 250 млн рублей
Расследование в отношении экс-начальника филиала военно-строительного управления Павла Володина завершено, сумма причиненного ущерба от злоупотребления при выполнении гособоронзаказа составила 250 млн руб. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.
По версии следствия, в мае 2017 г. при выполнении гособоронзаказа с ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» был заключен контракт на сумму свыше 290 млн руб. о выполнении строительно-монтажных работ на объекте в Камчатском крае.
Обязанности по контролю за производством работ возлагались на Володина – на тот момент начальника строительно-монтажного участка шестого филиала «Управления гидротехнического сооружения № 432» ФГУП. Володин, в свою очередь, не организовал выполнение работ на объекте, в результате чего «условия многомиллионного контракта выполнены с существенными нарушениями».
«Минобороны России причинен ущерб на сумму свыше 250 млн руб. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом на имущество Володина наложен арест на общую сумму свыше 30 млн руб.», – сообщили в СК.
Володин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
В начале мая военные следственные органы СК возбудили уголовное дело о превышении полномочий против генерального директора хабаровского ООО «Креатив» Ивана Дмитриева. При выполнении государственного оборонного заказа пропали средства выплаченного компании аванса на сумму 650 млн руб.
Как рассказали в СК осенью 2024 г., следователи завели 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и гособоронзаказа за восемь месяцев 2024 г. Наибольшее количество дел расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях. В 2023 г. за такой же период СК возбудил 357 уголовных дел такой же направленности.