Кабмин выделил еще 33 млн рублей на поддержку жителей Курской области
Правительство РФ дополнительно направит более 33 млн руб. на оказание поддержки пострадавшим жителям Курской области, которым пришлось покинуть свои дома. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Соответствующее распоряжение 5 июня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства из резервного фонда правительства, как следует из документа, будут направлены на выплату единовременной материальной помощи гражданам. Выплата составляет 10 000 руб., помощь получат более 3000 человек, уточнили в правительстве.
Мишустин в апреле говорил, что правительство России направит дополнительно более 1,3 млрд руб. на поддержку жителей Курской области. Тогда он попросил Министерство финансов и Минстрой РФ «как можно быстрее довести средства до региона, чтобы соответствующие выплаты получили все, кому они предназначены».
С марта жители приграничных районов, потерявшие имущество из-за украинских атак, также начали получать ежемесячную выплату в 65 000 руб. Мера поддержки коснется более 112 600 человек, сообщал врио губернатора Александр Хинштейн.