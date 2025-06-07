Кабмин выделил еще 33 млн рублей на поддержку жителей Курской области

Мишустин в апреле говорил, что правительство России направит дополнительно более 1,3 млрд руб. на поддержку жителей Курской области. Тогда он попросил Министерство финансов и Минстрой РФ «как можно быстрее довести средства до региона, чтобы соответствующие выплаты получили все, кому они предназначены».