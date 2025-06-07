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Кабмин выделил еще 33 млн рублей на поддержку жителей Курской области

Ведомости

Правительство РФ дополнительно направит более 33 млн руб. на оказание поддержки пострадавшим жителям Курской области, которым пришлось покинуть свои дома. Об этом сообщается на сайте кабмина. 

Соответствующее распоряжение 5 июня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства из резервного фонда правительства, как следует из документа, будут направлены на выплату единовременной материальной помощи гражданам. Выплата составляет 10 000 руб., помощь получат более 3000 человек, уточнили в правительстве.

Мишустин в апреле говорил, что правительство России направит дополнительно более 1,3 млрд руб. на поддержку жителей Курской области. Тогда он попросил Министерство финансов и Минстрой РФ «как можно быстрее довести средства до региона, чтобы соответствующие выплаты получили все, кому они предназначены».

С марта жители приграничных районов, потерявшие имущество из-за украинских атак, также начали получать ежемесячную выплату в 65 000 руб. Мера поддержки коснется более 112 600 человек, сообщал врио губернатора Александр Хинштейн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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