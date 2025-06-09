СК возбудил дело о теракте после удара по культурному центру в Рыльском районе

За день до этого, 8 июня, украинские силы нанесли удар по Успенскому кафедральному собору в Рыльске. Как сообщал Хинштейн, удар был нанесен при помощи беспилотника. В результате атаки никто не пострадал, повреждения получили стекла, крыша, стены, а также двери основного здания собора и колокольни. В тот же день врио губернатора сообщил, что в результате удара по Курской области была нарушена работа подстанции 110 кВ «Рыльск», из-за чего электроснабжения лишились три района.