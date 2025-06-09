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СК возбудил дело о теракте после удара по культурному центру в Рыльском районе

Ведомости

По факту удара по культурно-досуговому центру в Рыльском районе Курской области возбудили дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Удар был совершен по культурному центру имени Даниила Гранина в селе Пригородная Слободка, погиб один из сотрудников центра, еще пять получили ранения. В результате удара здание было полностью разрушено.

На месте были обнаружены фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня М142 HIMARS. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза. Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт).

Днем 9 июня врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе Курской области. Сообщалось, что погиб 64-летний мужчина.

За день до этого, 8 июня, украинские силы нанесли удар по Успенскому кафедральному собору в Рыльске. Как сообщал Хинштейн, удар был нанесен при помощи беспилотника. В результате атаки никто не пострадал, повреждения получили стекла, крыша, стены, а также двери основного здания собора и колокольни. В тот же день врио губернатора сообщил, что в результате удара по Курской области была нарушена работа подстанции 110 кВ «Рыльск», из-за чего электроснабжения лишились три района.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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