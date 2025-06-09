ВСУ нанесли удар по культурно-досуговому центру в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, в ходе атаки погиб 64-летний мужчина, еще пять человек пострадали. Главного инженера и двух сторожей центра направили в центральную районную больницу с осколочными ранениями, ушибами, переломами. Две женщины получили контузию. Хинштейн уточнил, что сейчас пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.
Кроме того, в результате удара была повреждена крыша центра, его остекление и фасад. На крыше произошло возгорание. Его площадь составила около 400 кв. м. Сейчас пожарные работают над ликвидацией огня.
8 июня ВСУ нанесли удар по Успенскому кафедральному собору в Рыльске Курской области. Хинштейн уточнил, что удар был нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате атаки никто не пострадал, повреждения получили стекла, крыша, стены, а также двери основного здания собора и колокольни.
В ночь на 9 июня дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА. По 13 из них были уничтожены над Курской и Нижегородской областями. По девять беспилотников российские военные сбили над Воронежской и Орловской областями, и еще по два – над Брянской областью и Чувашией. Одна воздушная цель была сбита над Белгородской областью.