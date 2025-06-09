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ВСУ нанесли удар по культурно-досуговому центру в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, в ходе атаки погиб 64-летний мужчина, еще пять человек пострадали. Главного инженера и двух сторожей центра направили в центральную районную больницу с осколочными ранениями, ушибами, переломами. Две женщины получили контузию. Хинштейн уточнил, что сейчас пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

Кроме того, в результате удара была повреждена крыша центра, его остекление и фасад. На крыше произошло возгорание. Его площадь составила около 400 кв. м. Сейчас пожарные работают над ликвидацией огня.

8 июня ВСУ нанесли удар по Успенскому кафедральному собору в Рыльске Курской области. Хинштейн уточнил, что удар был нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате атаки никто не пострадал, повреждения получили стекла, крыша, стены, а также двери основного здания собора и колокольни.

В ночь на 9 июня дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА. По 13 из них были уничтожены над Курской и Нижегородской областями. По девять беспилотников российские военные сбили над Воронежской и Орловской областями, и еще по два – над Брянской областью и Чувашией. Одна воздушная цель была сбита над Белгородской областью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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