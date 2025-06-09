ВСУ нанесли удар по культурно-досуговому центру в Курской области

В ночь на 9 июня дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА. По 13 из них были уничтожены над Курской и Нижегородской областями. По девять беспилотников российские военные сбили над Воронежской и Орловской областями, и еще по два – над Брянской областью и Чувашией. Одна воздушная цель была сбита над Белгородской областью.