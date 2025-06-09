Двое экс-полицейских пойдут под суд за незаконную легализацию 2425 мигрантов
В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника МО МВД «Коммунарский», бывшего инспектора ОВМ и других лиц, обвиняемых во взятках и незаконной легализации 2425 иностранцев. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным следствия, с февраля по июль 2022 г. обвиняемые фиктивно ставили мигрантов на учет от имени различных юрлиц. За свои действия они получили взятки в размере более 6 млн руб.
Уголовные дела возбудили по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Суд арестовал имущество обвиняемых на общую сумму более 7,5 млн руб.
В ведомстве объяснили, что расследование осложнялось давностью произошедшего и попытками обвиняемых скрыть преступления. Дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
16 мая Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области Александра Мельникова. О возбуждении уголовного дела в отношении него сообщалось 14 мая. Мельников обвиняется по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По делу также проходит начальник одного из отделов миграционного управления. Установлено, что фигуранты, зная об отсутствии у 18 иностранцев необходимых сертификатов о владении русским языком, истории и законодательстве России, дали незаконные указания подчиненным не аннулировать ранее выданные разрешения на работу. Это позволило иностранным гражданам незаконно находиться на территории страны.