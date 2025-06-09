Двое экс-полицейских пойдут под суд за незаконную легализацию 2425 мигрантов

16 мая Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области Александра Мельникова. О возбуждении уголовного дела в отношении него сообщалось 14 мая. Мельников обвиняется по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По делу также проходит начальник одного из отделов миграционного управления. Установлено, что фигуранты, зная об отсутствии у 18 иностранцев необходимых сертификатов о владении русским языком, истории и законодательстве России, дали незаконные указания подчиненным не аннулировать ранее выданные разрешения на работу. Это позволило иностранным гражданам незаконно находиться на территории страны.