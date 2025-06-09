К экранизации «Гарри Поттера» на HBO присоединились еще девять актеров
Стало известно о пополнении актерского состава будущего сериала HBO по мотивам книг Джоан Роулинг. Люциуса Малфоя в экранизации сыграет британский актер и музыкант Джонни Флинн, его сына Драко – Локс Пратт из сериала «Повелитель мух». Об этом сообщает Variety.
Роль Молли Уизли досталась Кэтрин Паркинсон. Также названы исполнители ролей однокурсников Гарри Поттера по Гриффиндору: Лео Эрли воплотит образ Симуса Финнигана, Алессия Леони сыграет Парвати Патил, а Сиенна Мусса – Лаванду Браун.
Семейную пару Дурслей – Петунью и Вернона – в сериале представят Бел Паули и Дэниэл Ригби.
27 мая сообщалось, что HBO определился с исполнителями ролей Гарри, Рона и Гермионы в новом сериале. Доминик Маклафлин получил роль Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли – Аластер Стаут. Отбор актеров на главные роли проходил с осени 2024 г., на кастинге рассматривались более 30 000 претендентов.
До этого также сообщалось, что роль профессора Дамблдора исполнит Джон Литгоу, Минерву Макгонагалл сыграет лауреатка «Золотого глобуса» Джанет Мактир. Наибольшее обсуждение вызвало утверждение на роль Северуса Снейпа актера Паапы Эссьеду. Его выбор вызвал критику со стороны части поклонников, поскольку внешность худощавого, бледнокожего и темноволосого героя в книгах значительно отличается от типажа исполнителя.