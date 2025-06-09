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К экранизации «Гарри Поттера» на HBO присоединились еще девять актеров

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Стало известно о пополнении актерского состава будущего сериала HBO по мотивам книг Джоан Роулинг. Люциуса Малфоя в экранизации сыграет британский актер и музыкант Джонни Флинн, его сына Драко – Локс Пратт из сериала «Повелитель мух». Об этом сообщает Variety.

Роль Молли Уизли досталась Кэтрин Паркинсон. Также названы исполнители ролей однокурсников Гарри Поттера по Гриффиндору: Лео Эрли воплотит образ Симуса Финнигана, Алессия Леони сыграет Парвати Патил, а Сиенна Мусса – Лаванду Браун.

Семейную пару Дурслей – Петунью и Вернона – в сериале представят Бел Паули и Дэниэл Ригби.

27 мая сообщалось, что HBO определился с исполнителями ролей Гарри, Рона и Гермионы в новом сериале. Доминик Маклафлин получил роль Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли – Аластер Стаут. Отбор актеров на главные роли проходил с осени 2024 г., на кастинге рассматривались более 30 000 претендентов.

До этого также сообщалось, что роль профессора Дамблдора исполнит Джон Литгоу, Минерву Макгонагалл сыграет лауреатка «Золотого глобуса» Джанет Мактир. Наибольшее обсуждение вызвало утверждение на роль Северуса Снейпа актера Паапы Эссьеду. Его выбор вызвал критику со стороны части поклонников, поскольку внешность худощавого, бледнокожего и темноволосого героя в книгах значительно отличается от типажа исполнителя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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