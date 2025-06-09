К экранизации «Гарри Поттера» на HBO присоединились еще девять актеров

27 мая сообщалось, что HBO определился с исполнителями ролей Гарри, Рона и Гермионы в новом сериале. Доминик Маклафлин получил роль Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли – Аластер Стаут. Отбор актеров на главные роли проходил с осени 2024 г., на кастинге рассматривались более 30 000 претендентов.