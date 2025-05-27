HBO определился с актерами Гарри Поттера, Рона и Гермионы в новом сериале
Стриминговый сервис HBO официально объявил исполнителей главных ролей в грядущем сериале по вселенной «Гарри Поттера». Роль Гарри Поттера досталась Доминику Маклафлину, Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли – Аластер Стаут, сообщает Variety.
С момента объявления открытого кастинга осенью прошлого года на роли главной троицы было рассмотрено более 30 000 претендентов. Съемки первого сезона начнутся летом 2025 г.
«После невероятных поисков мы рады сообщить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров восхищает, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их магию на экране», – говорится в совместном заявлении шоураннера Франчески Гардинер и продюсера Марка Майлода.
К актерскому составу также присоединились Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Паапа Эссиеду (Северус Снейп), Ник Фрост (Рубеус Хагрид), Люк Таллон (Квиринус Квиррелл) и Пол Уайтхаус (Аргус Филч).