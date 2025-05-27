HBO определился с актерами Гарри Поттера, Рона и Гермионы в новом сериале

«После невероятных поисков мы рады сообщить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров восхищает, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их магию на экране», – говорится в совместном заявлении шоураннера Франчески Гардинер и продюсера Марка Майлода.