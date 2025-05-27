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HBO определился с актерами Гарри Поттера, Рона и Гермионы в новом сериале

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Стриминговый сервис HBO официально объявил исполнителей главных ролей в грядущем сериале по вселенной «Гарри Поттера». Роль Гарри Поттера досталась Доминику Маклафлину, Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли – Аластер Стаут, сообщает Variety.

С момента объявления открытого кастинга осенью прошлого года на роли главной троицы было рассмотрено более 30 000 претендентов. Съемки первого сезона начнутся летом 2025 г.

«После невероятных поисков мы рады сообщить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров восхищает, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их магию на экране», – говорится в совместном заявлении шоураннера Франчески Гардинер и продюсера Марка Майлода.

К актерскому составу также присоединились Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Паапа Эссиеду (Северус Снейп), Ник Фрост (Рубеус Хагрид), Люк Таллон (Квиринус Квиррелл) и Пол Уайтхаус (Аргус Филч).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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