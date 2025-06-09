В ГД внесен законопроект о присвоении добровольцам воинских званий без сборов
Правительство РФ предложило разрешить присвоение воинских званий добровольцам, находящимся в запасе, без прохождения военных сборов. Соответствующий законопроект поступил в Госдуму и опубликован в ее электронной базе.
Документ вносит изменения в ст. 57 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Поправки позволят присваивать воинские звания гражданам, которые не менее шести месяцев проходили службу в добровольческих формированиях.
18 октября Минобороны предложило закрепить статус ветерана боевых действий за добровольцами с момента их участия в специальной военной операции. Проект постановления предусматривает оформление и выдачу соответствующих удостоверений. Этот статус дает право на получение социальной поддержки как самим участникам, так и членам их семей.