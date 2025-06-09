В ГД внесен законопроект о присвоении добровольцам воинских званий без сборов

18 октября Минобороны предложило закрепить статус ветерана боевых действий за добровольцами с момента их участия в специальной военной операции. Проект постановления предусматривает оформление и выдачу соответствующих удостоверений. Этот статус дает право на получение социальной поддержки как самим участникам, так и членам их семей.