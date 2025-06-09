Львова-Белова допустила пересмотр критериев многодетности в будущем
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предположила, что к 2050 г. может повыситься планка многодетности, и многодетными будут считаться семьи с четырьмя или даже пятью детьми. Об этом сообщают «РИА Новости».
Выступая на «Форуме будущего 2050», детский омбудсмен заявила, что в бытовом плане семья с тремя детьми воспринимается как норма: все помещаются в машину и за обеденный стол, тогда как четверо и более детей уже создают дополнительные сложности.
Кроме того, омбудсмен предложила расширить меры поддержки многодетных семей, включив в них различные налоговые льготы, которые помогли бы укрепить семейный бюджет.
По данным ВЦИОМ, демографическая ситуация в России к 2036 г. может развиваться по четырем основным сценариям, ни один из них не является однозначно позитивным или негативным. Центр выделяет следующие зарождающиеся тренды, которые могут повлиять на демографию: рост количества женщин фертильного возраста к 2036 г., расширение репродуктивных технологий, увеличение вклада мигрантов в рождаемость, а также усиление ценностно-ориентированной, интеллектуальной и образовательной миграции. Вместе с этим центр предполагает, что за счет многочисленного поколения, рожденного в 1970–1980-х гг., расширится численность населения в возрасте 65 лет и старше.