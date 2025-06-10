МВД предупредило о фишинговых рассылках о выплатах в честь Дня России
Злоумышленники в преддверии Дня России начали рассылать фишинговые ссылки в мессенджерах якобы о государственных выплатах. Об этом сообщается в Telegram-канале управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По данным ведомства, эксперты также прогнозируют использование дипфэйков и мошенничество в сфере отдыха и туризма.
В МВД призвали не доверять сообщениям в мессенджерах от незнакомцев и перепроверять информацию на официальных сайтах госорганов или компаний. Кроме того, рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать коды авторизации, данные банковских карт, паспорта, логины и пароли.
7 июня Роскачество сообщило о росте активности ботов в Telegram, предлагающих принять участие в государственных розыгрышах в преддверии Дня России и обещают 1 млн руб. в качестве выигрыша. Для участия боты запрашивают у пользователей их абонентские номера, после чего под предлогом подтверждения личности или регистрации просят ввести код, полученный в сообщении или в мессенджере. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко пояснил, что его ввод дает аферистам контроль над аккаунтом, позволяя рассылать спам, распространять вредоносное ПО и обманывать знакомых жертвы.
Кузьменко призвал граждан быть бдительными и не участвовать в сомнительных розыгрышах, особенно если в них обещают крупные денежные призы. Для дополнительной защиты предлагается включить двухфакторную аутентификацию в настройках Telegram.