МВД предупредило о фишинговых рассылках о выплатах в честь Дня России

7 июня Роскачество сообщило о росте активности ботов в Telegram, предлагающих принять участие в государственных розыгрышах в преддверии Дня России и обещают 1 млн руб. в качестве выигрыша. Для участия боты запрашивают у пользователей их абонентские номера, после чего под предлогом подтверждения личности или регистрации просят ввести код, полученный в сообщении или в мессенджере. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко пояснил, что его ввод дает аферистам контроль над аккаунтом, позволяя рассылать спам, распространять вредоносное ПО и обманывать знакомых жертвы.