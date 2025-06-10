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МВД предупредило о фишинговых рассылках о выплатах в честь Дня России

Ведомости

Злоумышленники в преддверии Дня России начали рассылать фишинговые ссылки в мессенджерах якобы о государственных выплатах. Об этом сообщается в Telegram-канале управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, эксперты также прогнозируют использование дипфэйков и мошенничество в сфере отдыха и туризма.

В МВД призвали не доверять сообщениям в мессенджерах от незнакомцев и перепроверять информацию на официальных сайтах госорганов или компаний. Кроме того, рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать коды авторизации, данные банковских карт, паспорта, логины и пароли.

7 июня Роскачество сообщило о росте активности ботов в Telegram, предлагающих принять участие в государственных розыгрышах в преддверии Дня России и обещают 1 млн руб. в качестве выигрыша. Для участия боты запрашивают у пользователей их абонентские номера, после чего под предлогом подтверждения личности или регистрации просят ввести код, полученный в сообщении или в мессенджере. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко пояснил, что его ввод дает аферистам контроль над аккаунтом, позволяя рассылать спам, распространять вредоносное ПО и обманывать знакомых жертвы.

Кузьменко призвал граждан быть бдительными и не участвовать в сомнительных розыгрышах, особенно если в них обещают крупные денежные призы. Для дополнительной защиты предлагается включить двухфакторную аутентификацию в настройках Telegram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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