Абрамович не планирует покупку нового футбольного клуба

В июне 2025 г. министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз и министр иностранных дел королевства Дэвид Лэмми выпустили совместное заявление, в котором предупредили, что правительство страны может подать в суд на Абрамовича, если он не согласится передать в пользу Украины 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,4 млрд), полученных от продажи «Челси». Министры выразили готовность к переговорам, но добавили, что «глубоко разочарованы» тем, что до сих пор не вышло достичь соглашения по этому вопросу.