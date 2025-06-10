Абрамович не планирует покупку нового футбольного клуба
Российский бизнесмен Роман Абрамович больше не планирует покупать профессиональные футбольные клубы. Об этом он заявил в интервью Нику Пуревалу, автору книги «Под санкциями: внутренняя история продажи футбольного клуба «Челси».
«Возможно, я мог бы помочь академиям и молодым игрокам, предоставив больше возможностей людям из неблагополучных семей, если бы была инициатива, которая могла бы изменить ситуацию. Что касается владения клубом или профессиональной роли в нем, то с этим я покончил в этой жизни», – приводит заявление Абрамовича Daily Mail.
На вопрос о «Челси» и будущем бизнесмен допустил, что однажды может возникнуть ситуация, когда он сможет пойти на матч клуба и как следует попрощаться, но не более того.
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 г. за 140 млн фунтов. При нем футбольный клуб стал пятикратным чемпионом и двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего с момента продажи бизнесмену клуб завоевал 21 трофей. 10 марта 2022 г. Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила въезд в страну.
Из-за введения ограничительных мер бизнесмен принял решение продать «Челси». Он простил клубу долг в 1,5 млрд фунтов. В мае того же года была закрыта сделка по продаже клуба группе бизнесменов во главе с американцем Тоддом Боэли. Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов. Дальше средства должны были отправить на благотворительность.
В июне 2025 г. министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз и министр иностранных дел королевства Дэвид Лэмми выпустили совместное заявление, в котором предупредили, что правительство страны может подать в суд на Абрамовича, если он не согласится передать в пользу Украины 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,4 млрд), полученных от продажи «Челси». Министры выразили готовность к переговорам, но добавили, что «глубоко разочарованы» тем, что до сих пор не вышло достичь соглашения по этому вопросу.