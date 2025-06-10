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Абрамович не планирует покупку нового футбольного клуба

Ведомости

Российский бизнесмен Роман Абрамович больше не планирует покупать профессиональные футбольные клубы. Об этом он заявил в интервью Нику Пуревалу, автору книги «Под санкциями: внутренняя история продажи футбольного клуба «Челси».

«Возможно, я мог бы помочь академиям и молодым игрокам, предоставив больше возможностей людям из неблагополучных семей, если бы была инициатива, которая могла бы изменить ситуацию. Что касается владения клубом или профессиональной роли в нем, то с этим я покончил в этой жизни», – приводит заявление Абрамовича Daily Mail.

На вопрос о «Челси» и будущем бизнесмен допустил, что однажды может возникнуть ситуация, когда он сможет пойти на матч клуба и как следует попрощаться, но не более того.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 г. за 140 млн фунтов. При нем футбольный клуб стал пятикратным чемпионом и двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего с момента продажи бизнесмену клуб завоевал 21 трофей. 10 марта 2022 г. Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила въезд в страну.

Из-за введения ограничительных мер бизнесмен принял решение продать «Челси». Он простил клубу долг в 1,5 млрд фунтов. В мае того же года была закрыта сделка по продаже клуба группе бизнесменов во главе с американцем Тоддом Боэли. Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов. Дальше средства должны были отправить на благотворительность.

В июне 2025 г. министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз и министр иностранных дел королевства Дэвид Лэмми выпустили совместное заявление, в котором предупредили, что правительство страны может подать в суд на Абрамовича, если он не согласится передать в пользу Украины 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,4 млрд), полученных от продажи «Челси». Министры выразили готовность к переговорам, но добавили, что «глубоко разочарованы» тем, что до сих пор не вышло достичь соглашения по этому вопросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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