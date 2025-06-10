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Суд приговорил устроившего перестрелку с полицией мужчину к 24 годам заключения

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Московский суд приговорил к 24 годам лишения свободы мужчину, устроившего перестрелку с полицейскими и убившего своего знакомого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру. Кроме того, суд удовлетворил иск отца погибшего на взыскание компенсации в 5 млн руб.

36-летнего Андрея Демина признали виновным по п. «е» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) УК РФ.

Первые семь лет заключения Демин проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным генпрокуратуры, 6 июня 2024 г. Демин убил своего знакомого, системного администратора Константина Балишского. Демин выстрелил в него из автоматического оружия, после чего скрылся с места преступления. Когда сотрудники правоохранительных органов нашли его, он несколько раз выстрелил в их сторону. После этого его ранили и обезвредили.

3 июня суд приговорил Егора Юрченко – глухонемого представителя цыганской диаспоры из Коркино – к девяти годам и 10 месяцем лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии по обвинению в убийстве таксистки Елены Сарафановой и угоне ее автомобиля. Юрченко признан виновным по ч. ст 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Кроме того, в пользу потерпевших взыскано 164 000 руб. Еще 2 млн руб. необходимо выплатить матери погибшей, их должны перечислить родители Юрченко.

Издание 74.ru писало, что таксистка поехала в цыганский квартал на заявку. Позднее тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями нашли в автомобиле. В качестве подозреваемого правоохранители задержали 17-летнего жителя Челябинской области. По информации следствия, между ним и таксисткой произошел конфликт, во время которого подозреваемый нанес Сарафановой не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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