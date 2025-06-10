Суд приговорил устроившего перестрелку с полицией мужчину к 24 годам заключения

По данным генпрокуратуры, 6 июня 2024 г. Демин убил своего знакомого, системного администратора Константина Балишского. Демин выстрелил в него из автоматического оружия, после чего скрылся с места преступления. Когда сотрудники правоохранительных органов нашли его, он несколько раз выстрелил в их сторону. После этого его ранили и обезвредили.