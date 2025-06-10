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Мурашко: больничная летальность от инфаркта миокарда в РФ снизилась на 25%

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Больничная летальность от инфаркта миокарда в России снизилась на 25%, от острого нарушения мозгового кровообращения – почти на 18%. Об этом доложил президенту Владимиру Путину глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, болезни сердца и сосудов остаются главной причиной смертности в России, однако за последние два года достигнут исторический минимум по смертности от заболеваний системы кровообращения.

Мурашко отметил, что успех стал возможен благодаря широкому комплексу мер. Во-первых, была укреплена материально-техническая база 653 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Во-вторых, было введено в эксплуатацию почти 29 000 единиц современного медоборудования. Также были разработаны и внедрены нормативные акты, регламентирующие маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Еще была повышена доступность высокотехнологичных методов лечения: число операций выросло почти на 39%.

«С 2020 г. реализуется программа бесплатного лекарственного обеспечения для нуждающихся пациентов, за 5 лет его получили более 2,5 млн пациентов высокого риска», – цитирует Мурашко пресс-служба правительства.

Список препаратов для лечения кардиологических заболеваний расширился на 371 наименование, из которых более 80% – отечественного производства.

15 мая Мурашко сообщал, что младенческая смертность в РФ является одной из самых низких в мире – 4 промилле. Кроме того, среди взрослого населения удалось снизить на 21% смертность от инфаркта миокарда и более чем на 15% – от инсульта.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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