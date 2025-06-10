Мурашко: больничная летальность от инфаркта миокарда в РФ снизилась на 25%

Мурашко отметил, что успех стал возможен благодаря широкому комплексу мер. Во-первых, была укреплена материально-техническая база 653 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Во-вторых, было введено в эксплуатацию почти 29 000 единиц современного медоборудования. Также были разработаны и внедрены нормативные акты, регламентирующие маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Еще была повышена доступность высокотехнологичных методов лечения: число операций выросло почти на 39%.