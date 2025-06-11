Российские гимнасты примут участие в международных соревнованиях

В апреле российские гимнасты отказались от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Причиной стали «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы» специального комитета FIG в допуске гимнастов из РФ к международным состязаниям. Вице-президент Федерации гимнастики России, олимпийский чемпион Никита Нагорный тогда заявил, что решение было взвешенным, а россияне готовы вернуться, «как только появится возможность выступать в полном составе спортсменов, которые подавались на нейтральный статус».