Российские гимнасты примут участие в международных соревнованиях
В Федерации гимнастики России заявили о возвращении российских спортсменов к международным соревнованиям, передает ТАСС.
Как отметили в пресс-службе, спортсмены из России будут участвовать в этапах Кубка мира‑2025 по прыжкам на батуте в Португалии (5–6 июля), Германии (20–21 сентября), Болгарии (27–28 сентября) и Франции (3–5 октября). Это решение уже потверждено.
В планах также участие гимнастов в чемпионате (Мадрид, 2-10 ноября) и первенстве мира по прыжкам на батуте (Мадрид, 10-17 ноября). Федерация направила предварительную заявку на Кубок претендентов по спортивной гимнастике. Турнир пройдет в Париже 13-14 сентября. Окончательный количественный состав определится до 16 июля.
«Федерация гимнастики России продолжает планомерную работу, направленную на восстановление полноценного участия российских спортсменов в международной спортивной жизни», – говорится в сообщении.
В апреле российские гимнасты отказались от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Причиной стали «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы» специального комитета FIG в допуске гимнастов из РФ к международным состязаниям. Вице-президент Федерации гимнастики России, олимпийский чемпион Никита Нагорный тогда заявил, что решение было взвешенным, а россияне готовы вернуться, «как только появится возможность выступать в полном составе спортсменов, которые подавались на нейтральный статус».