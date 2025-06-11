В Госдуму внесен законопроект о ежегодном медосвидетельствовании мигрантов
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому иностранных граждан, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, могут обязать ежегодно проходить медосвидетельствование. Документ опубликован в думской электронной базе.
В пояснительной записке авторы инициативы уточнили, что сейчас мигранты обязаны проходить процедуру только при подаче заявления на вид на жительство или разрешение на временной проживание. При этом дальнейший контроль за состоянием гражданина не предусмотрен законодательством.
Чтобы избежать создания «угрозы для общественного здоровья и благополучия населения РФ», депутаты предложили сделать такие обследования регулярными. По мнению авторов инициативы, это будет способствовать обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, укреплению антинаркотической политики, защите правопорядка и формированию безопасных условий для интеграции иностранных граждан в российское общество.
В процедуру медосвидетельствования входит проверка на употребление наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ, а также на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в том числе ВИЧ-инфекций.
В 2024 г. свыше 4,7 млн иностранных граждан получили медицинскую помощь в России. В статистику включали и услуги по медосвидетельствованию мигрантов. Наиболее популярными у иностранных пациентов профилями были диагностические осмотры, офтальмология, акушерство и гинекология, хирургия, онкология, травматология и ортопедия, а также кардиология, нейрохирургия.