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Суд оштрафовал WhatsApp на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Мессенджер признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Максимальный штраф по этой части статьи составляет 4 млн руб.

11 июня Таганский райсуд Москвы также признал виновным по аналогичной статье Pinterest. Суд назначил фотохостингу штраф в размере 3,5 млн руб.

В марте Таганский районный суд Москвы оштрафовал Pinterest на 12 млн руб. Тогда фотохостинг признали виновным в нарушении законодательства России в области персональных данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Максимальная сумма штрафа по этой административной статье – 18 млн руб. До этого суд в октябре 2024 г. оштрафовал Pinterest на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенного контента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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