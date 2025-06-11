Суд оштрафовал WhatsApp на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал WhatsApp
Мессенджер признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Максимальный штраф по этой части статьи составляет 4 млн руб.
11 июня Таганский райсуд Москвы также признал виновным по аналогичной статье Pinterest. Суд назначил фотохостингу штраф в размере 3,5 млн руб.
В марте Таганский районный суд Москвы оштрафовал Pinterest на 12 млн руб. Тогда фотохостинг признали виновным в нарушении законодательства России в области персональных данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Максимальная сумма штрафа по этой административной статье – 18 млн руб. До этого суд в октябре 2024 г. оштрафовал Pinterest на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенного контента.