Бывшего замминистра транспорта Токарева приговорили к восьми годам колонии

Токарев родился 28 декабря 1977 г. в Белгороде. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, кандидат экономических наук. Свою карьеру начинал в УВД Белгородской области. В 2004−2006 гг. был замначальника дирекции по экономике и бюджетированию «Вагонреммаш» ОАО «РЖД». В 2014–2016 гг. занимал руководящие должности в «Русгидро». В 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора «Спецтрансстроя». Заместителем главы Минтранса стал 22 ноября 2018 г. В 2020–2021 гг. на этом посту руководил Федеральным агентством железнодорожного транспорта.