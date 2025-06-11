Бывшего замминистра транспорта Токарева приговорили к восьми годам колонии
Басманный районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшего заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева по делу о растрате. Об этом сообщает ТАСС.
Второму фигуранту дела, экс-руководителю и бенефициару ООО «Группа компаний "Главстройинвест" Александру Иванову суд также назначил восемь лет колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.
10 июня в Басманном суде Москвы завершились судебные прения по делу Токарева. «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Генпрокуратура запросила для него наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии со штрафом в 134 млн руб. Иванову государственный обвинитель запросил аналогичный срок в колонии, но со штрафом в размере 3 млн руб.
Токарев обвиняется в том, что, будучи заместителем гендиректора ООО «Спецтрансстрой», в 2016–2018 гг. обеспечил заключение фиктивных договоров для вывода денег при реконструкции обходного участка железной дороги в Краснодарском крае. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (особо крупная растрата). Инкриминируемая сумма растраты менялась на протяжении всего следствия. В итоге следователи практически вернулись к первоначальной оценке – 423 млн руб.
Токарева задержали в январе 2022 г. Судебный процесс длился более полутора лет. На реконструкцию участка железной дороги на Кубани РЖД выделила 1,4 млрд руб. Часть из них была выведена через завышение объемов и стоимости работ. «Коммерсантъ» писал, что 723 млн руб. были переведены субподрядчику – «Главстройинвесту».
Токарев родился 28 декабря 1977 г. в Белгороде. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, кандидат экономических наук. Свою карьеру начинал в УВД Белгородской области. В 2004−2006 гг. был замначальника дирекции по экономике и бюджетированию «Вагонреммаш» ОАО «РЖД». В 2014–2016 гг. занимал руководящие должности в «Русгидро». В 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора «Спецтрансстроя». Заместителем главы Минтранса стал 22 ноября 2018 г. В 2020–2021 гг. на этом посту руководил Федеральным агентством железнодорожного транспорта.