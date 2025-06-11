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В Минпросвещения заявили о недопустимости перехода на электронные учебники

Ведомости

Обучение в российских школах продолжится с помощью традиционных бумажных учебников, так как переход на электронные в стране недопустим, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев на правительственном часе в Госдуме.

«Сейчас переходим на государственные учебники, при этом снизив их стоимость», – отметил также замглавы ведомства. Цифровые устройства, по его словам, используются только в качестве дополнительных инструментов в соответствии с санитарными нормами.

В мае глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в течение трех лет ведомство подготовит единые государственные учебники для школ по всем предметам. Тогда же он отметил, что будет организована система подготовки и переподготовки учителей. 30 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания совета, состоявшегося 5 ноября 2024 г. Среди поручений было создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования в программах начального общего, основного общего и среднего общего образования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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