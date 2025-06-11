В Минпросвещения заявили о недопустимости перехода на электронные учебники

В мае глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в течение трех лет ведомство подготовит единые государственные учебники для школ по всем предметам. Тогда же он отметил, что будет организована система подготовки и переподготовки учителей. 30 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания совета, состоявшегося 5 ноября 2024 г. Среди поручений было создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования в программах начального общего, основного общего и среднего общего образования.