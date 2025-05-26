Кравцов: госучебники по всем предметам будут подготовлены в течение трех лет
В течение трех лет Минпросвещения РФ подготовит единые государственные учебники для школ по всем предметам. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова передает ТАСС.
Кроме того, Минпросвещения организует систему подготовки и переподготовки учителей, добавил Кравцов.
30 декабря президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания совета, состоявшегося 5 ноября 2024 г. Среди поручений было создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования в программах начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Ответственными за выполнение поручения были назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представитель совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская. Срок выполнения поручения обозначен до 1 июня 2026 г.
В феврале Ямпольская сообщила, что совет совместно с Министерством просвещения начали работу по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе.