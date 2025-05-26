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Кравцов: госучебники по всем предметам будут подготовлены в течение трех лет

Ведомости

В течение трех лет Минпросвещения РФ подготовит единые государственные учебники для школ по всем предметам. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова передает ТАСС.

Кроме того, Минпросвещения организует систему подготовки и переподготовки учителей, добавил Кравцов.

30 декабря президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания совета, состоявшегося 5 ноября 2024 г. Среди поручений было создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования в программах начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Ответственными за выполнение поручения были назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представитель совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская. Срок выполнения поручения обозначен до 1 июня 2026 г.

В феврале Ямпольская сообщила, что совет совместно с Министерством просвещения начали работу по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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