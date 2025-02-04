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В РФ начали разработку государственных учебников по русскому языку и литературе

Ведомости

Председатель совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская представила информацию о ходе выполнения поручений президента РФ Владимира Путина, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ямпольская сообщила, что совет совместно с Министерством просвещения начали работу по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе. Уже были определены подходы к подаче материала, а также проведены встречи с экспертами и преподавателями. Ямпольская отмечает, что предложения по этой части представили и члены совета.

Помимо разработки учебников, советом был подготовлен проект редакции «Основ государственной языковой политики РФ», совместно с МИД РФ был осуществлен анализ деятельности российских организаций, занимающихся поддержкой и продвижением русского языка за рубежом, завершается подготовка проекта законодательной инициативы «О языках народов Российской Федерации» и многое другое.

30 декабря президент РФ утвердил перечень поручений по итогам заседания совета, состоявшегося 5 ноября 2024 г. Среди поручений было создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования в программах начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Ответственными за выполнение поручения были назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и Ямпольская. Срок выполнения поручения обозначен до 1 июня 2026 г.

2 января председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по культуре в приоритетном порядке подготовить законопроект о защите русского языка и ограничении использования иностранных слов к рассмотрению в первом чтении. Инициатива предлагает существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве. Так, вывески и надписи, а также данные о товарах и акциях должны быть на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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