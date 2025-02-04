В РФ начали разработку государственных учебников по русскому языку и литературе
Председатель совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская представила информацию о ходе выполнения поручений президента РФ Владимира Путина, сообщается на официальном сайте Кремля.
Ямпольская сообщила, что совет совместно с Министерством просвещения начали работу по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе. Уже были определены подходы к подаче материала, а также проведены встречи с экспертами и преподавателями. Ямпольская отмечает, что предложения по этой части представили и члены совета.
Помимо разработки учебников, советом был подготовлен проект редакции «Основ государственной языковой политики РФ», совместно с МИД РФ был осуществлен анализ деятельности российских организаций, занимающихся поддержкой и продвижением русского языка за рубежом, завершается подготовка проекта законодательной инициативы «О языках народов Российской Федерации» и многое другое.
30 декабря президент РФ утвердил перечень поручений по итогам заседания совета, состоявшегося 5 ноября 2024 г. Среди поручений было создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования в программах начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Ответственными за выполнение поручения были назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и Ямпольская. Срок выполнения поручения обозначен до 1 июня 2026 г.
2 января председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по культуре в приоритетном порядке подготовить законопроект о защите русского языка и ограничении использования иностранных слов к рассмотрению в первом чтении. Инициатива предлагает существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве. Так, вывески и надписи, а также данные о товарах и акциях должны быть на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.