В РФ начали разработку государственных учебников по русскому языку и литературе

2 января председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по культуре в приоритетном порядке подготовить законопроект о защите русского языка и ограничении использования иностранных слов к рассмотрению в первом чтении. Инициатива предлагает существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве. Так, вывески и надписи, а также данные о товарах и акциях должны быть на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.