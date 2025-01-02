Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о защите русского языка

Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о защите русского языкаИнициатива предлагает ограничить использование англицизмов и иностранных слов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по культуре в приоритетном порядке подготовить законопроект о защите русского языка и ограничении использования иностранных слов к рассмотрению в первом чтении. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия», – отметил Володин.
Инициатива предлагает существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве. Так вывески и надписи, а также данные о товарах и акциях, должны быть на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.
В 2019 г. президент России Владимир Путин проводил заседание совета по русскому языку, на котором объявил о новой цели государства – это формирование «активной и целостной языковой политики, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и за рубежом».
1 января Путин поручил подготовить проект закона «О языках народов РФ». Документ должен предусмотреть создание государственного реестра языков народов России, систематизацию их статусов и увязку с законодательством о государственном языке. Срок внесения законопроекта в Госдуму установлен до 1 мая 2025 г. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, советник президента Елена Ямпольская и начальник управления по внутренней политике Андрей Ярин.