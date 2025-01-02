Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о защите русского языка

Инициатива предлагает существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве. Так вывески и надписи, а также данные о товарах и акциях, должны быть на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.