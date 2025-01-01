Президент поручил разработать проект закона о языках народов России
Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект закона «О языках народов Российской Федерации». Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Путин дал их по итогам заседания совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, состоявшегося 5 ноября 2024 г. Документ должен предусмотреть создание государственного реестра языков народов России, систематизацию их статусов и увязку с законодательством о государственном языке.
Срок внесения законопроекта в Госдуму установлен до 1 мая 2025 г. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, советник президента Елена Ямпольская и начальник управления по внутренней политике Андрей Ярин.