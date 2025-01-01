Президент поручил разработать проект закона о языках народов России

Путин дал их по итогам заседания совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, состоявшегося 5 ноября 2024 г. Документ должен предусмотреть создание государственного реестра языков народов России, систематизацию их статусов и увязку с законодательством о государственном языке.