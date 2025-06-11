Число погибших в Газе превысило 55 000
С октября 2023 г. в секторе Газа погибли свыше 55 000 человек. Об этом заявили в минздраве анклава, подконтрольному палестинской группировке «Хамас».
Ранения за этот период получили 127 394 человека.
За день 11 июня число погибших составило 57 человек, ранения получили более 363 человек. Число погибших и раненых с 18 марта 2025 г. достигло 4821 и 15 353 соответственно.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после масштабной атаки «Хамаса» на южные районы Израиля, в ходе которой было захвачено более 200 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе.
Весной 2025 г. Израиль возобновил активное наступление в анклаве. 31 мая министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил группировке «Хамас» уничтожением в случае отказа от предложения по освобождению заложников.
5 мая Associated Press со ссылкой на двух израильских чиновников писал, что Израиль планирует взять под контроль весь сектор Газа. По данным агентства, в планах армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) – мощные удары по группировке «Хамас» и препятствование распространению гуманитарной помощи.