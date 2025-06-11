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Число погибших в Газе превысило 55 000

Ведомости

С октября 2023 г. в секторе Газа погибли свыше 55 000 человек. Об этом заявили в минздраве анклава, подконтрольному палестинской группировке «Хамас».

Ранения за этот период получили 127 394 человека.

За день 11 июня число погибших составило 57 человек, ранения получили более 363 человек. Число погибших и раненых с 18 марта 2025 г. достигло 4821 и 15 353 соответственно.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после масштабной атаки «Хамаса» на южные районы Израиля, в ходе которой было захвачено более 200 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе.

Весной 2025 г. Израиль возобновил активное наступление в анклаве. 31 мая министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил группировке «Хамас» уничтожением в случае отказа от предложения по освобождению заложников.

5 мая Associated Press со ссылкой на двух израильских чиновников писал, что Израиль планирует взять под контроль весь сектор Газа. По данным агентства, в планах армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) – мощные удары по группировке «Хамас» и препятствование распространению гуманитарной помощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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