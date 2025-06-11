Минюст внес «Британский совет» в список нежелательных организаций
Минюст РФ внес The British Council («Британский совет») в перечень нежелательных организаций на территории России. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность «Британского совета» 5 июня. В ведомстве пояснили, что несмотря на заявления о своей независимости, организация действует в интересах правительства Великобритании, подотчетна британскому парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством Соединенного Королевства.
Под видом образовательных и культурных программ, таких как обучение английскому языку, участники совета продвигают британские интересы и ценности в сферах образования, культуры и молодежной политики. Кроме того, организация активно поддерживает движение ЛГБТ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя признание деятельности «Британского совета» нежелательной, заявила, что Россия предостерегает своих партнеров от сближения и «заигрывания» с англичанами, а также от создания благоприятных условий для организаций, угрожающих суверенитету государств. По ее словам, допуск таких организаций, как «Британский совет», к работе с молодежью или проведению «на первый взгляд безобидных» культурно-образовательных проектов может в итоге использоваться Лондоном для вмешательства во внутренние дела других государств. Это напрямую угрожает территориальной целостности дружественных России стран.