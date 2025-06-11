Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя признание деятельности «Британского совета» нежелательной, заявила, что Россия предостерегает своих партнеров от сближения и «заигрывания» с англичанами, а также от создания благоприятных условий для организаций, угрожающих суверенитету государств. По ее словам, допуск таких организаций, как «Британский совет», к работе с молодежью или проведению «на первый взгляд безобидных» культурно-образовательных проектов может в итоге использоваться Лондоном для вмешательства во внутренние дела других государств. Это напрямую угрожает территориальной целостности дружественных России стран.