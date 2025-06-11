Газета
Телеграм
Главная / Общество /

ГД рассмотрит увеличение штрафов за курение у школ и детсадов до 3000 рублей

Ведомости

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за курение на территории школ и детских садов до 3000 руб. Соответствующая информация указана в думской электронной базе.

Сейчас за курение на территориях или в помещениях школ и детских садов, согласно ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 руб., а за курение на детских площадках – по ч. 2 – штраф от 2000 до 3000 руб. Принятие законопроекта внесет изменения в ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ и назначит административный штраф также от 2000 до 3000 руб.

С инициативой выступило Государственное собрание – Курултай Башкирии в октябре 2024 г. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что для снижения числя курящих подростков важно «наглядно демонстрировать факты привлечения к административной ответственности перед сверстниками (если речь идет о школьнике, достигшем возраста привлечения к ответственности)».

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому повысятся административные штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для ее производства и устройств для потребления. За несоблюдение ограничений и запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями, табачной или никотинсодержащей продукцией и сырьем для ее производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции штрафы для граждан повысятся до 10 000–20 000 руб., для должностных лиц – до 30 000-50 000 руб., для юридических лиц – до 90 000–120 000 руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных