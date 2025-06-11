ГД рассмотрит увеличение штрафов за курение у школ и детсадов до 3000 рублей

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому повысятся административные штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для ее производства и устройств для потребления. За несоблюдение ограничений и запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями, табачной или никотинсодержащей продукцией и сырьем для ее производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции штрафы для граждан повысятся до 10 000–20 000 руб., для должностных лиц – до 30 000-50 000 руб., для юридических лиц – до 90 000–120 000 руб.