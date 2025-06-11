ГД рассмотрит увеличение штрафов за курение у школ и детсадов до 3000 рублей
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за курение на территории школ и детских садов до 3000 руб. Соответствующая информация указана в думской электронной базе.
Сейчас за курение на территориях или в помещениях школ и детских садов, согласно ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 руб., а за курение на детских площадках – по ч. 2 – штраф от 2000 до 3000 руб. Принятие законопроекта внесет изменения в ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ и назначит административный штраф также от 2000 до 3000 руб.
С инициативой выступило Государственное собрание – Курултай Башкирии в октябре 2024 г. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что для снижения числя курящих подростков важно «наглядно демонстрировать факты привлечения к административной ответственности перед сверстниками (если речь идет о школьнике, достигшем возраста привлечения к ответственности)».
В феврале президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому повысятся административные штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для ее производства и устройств для потребления. За несоблюдение ограничений и запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями, табачной или никотинсодержащей продукцией и сырьем для ее производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции штрафы для граждан повысятся до 10 000–20 000 руб., для должностных лиц – до 30 000-50 000 руб., для юридических лиц – до 90 000–120 000 руб.