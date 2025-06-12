Космонавты поздравили соотечественников с Днем России с МКС

День России отмечается 12 июня в день принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 г. В этот день, по традиции, президент РФ Владимир Путин вручит государственные премии 2024 г. в области науки, технологий, литературы, искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Каждый лауреат получит почетное звание, денежное вознаграждение, диплом, почетный знак, удостоверение к нему и фрачный знак лауреата.