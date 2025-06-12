При крушении пассажирского Boeing 787 в Индии погибли более 130 человек
Не менее 133 человек погибли в результате авиакатастрофы в Индии, где потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 787-8 авиакомпании Air India. Об этом сообщил индийский портал News18. Еще по меньшей мере 20 студентов медицинского колледжа могли погибнуть в результате падения лайнера на здание общежития.
Авиакатастрофа произошла на западе страны, недалеко от аэропорта Ахмедабада в штате Гуджарат. Лайнер направлялся в Лондон, на его борту находились 242 человека, включая пассажиров и членов экипажа.
Согласно данным системы ADS-B, зафиксировавшей параметры рейса AI171, воздушное судно достигло максимальной высоты около 625 футов, после чего резко пошло на снижение. Самолет упал в жилом квартале, частично разрушив здание общежития для врачей.
По данным Национальной службы реагирования на стихийные бедствия (NDRF), сигнал бедствия был зафиксирован за несколько минут до крушения.
Точные данные о числе выживших и раненых уточняются. По информации агентства Reuters, среди пассажиров были: 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 7 португальцев и один гражданин Канады.