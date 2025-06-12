При крушении пассажирского Boeing 787 в Индии погибли более 130 человек

Не менее 133 человек погибли в результате авиакатастрофы в Индии, где потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 787-8 авиакомпании Air India. Об этом сообщил индийский портал News18. Еще по меньшей мере 20 студентов медицинского колледжа могли погибнуть в результате падения лайнера на здание общежития.