В авиауправлении США заявили, что готовы помочь в расследовании крушения в Индии
Вашингтон находится в контакте с Индией по авиакатастрофе и готов помочь в расследовании. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (FAA).
«Федеральное авиационное управление (FAA) находится в контакте с Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB) в связи с инцидентом с рейсом Air India 171, следовавшим из Ахмадабада (AMD) в Лондон Гатвик (LGW), который попал в аварию в Индии в четверг, 12 июня», – говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что в случае международного инцидента расследование проводит правительство страны, на территории которой он произошел.
«В случае запроса о помощи NTSB выступает официальным представителем США, а FAA оказывает техническую поддержку. Мы готовы немедленно направить команду в координации с NTSB», – подчеркнули в ведомстве.
Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета в штате Гуджарат на западе Индии. На борту находились 242 человека, включая 230 пассажиров и 12 членов экипажа.
Самолет рухнул на здание общежития, предназначенного для врачей. По предварительным данным, жертвами на земле могли стать не менее 20 студентов медицинского колледжа. Ранее сообщалось о гибели пяти студентов.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагедией.