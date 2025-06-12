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В авиауправлении США заявили, что готовы помочь в расследовании крушения в Индии

Ведомости

Вашингтон находится в контакте с Индией по авиакатастрофе и готов помочь в расследовании. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (FAA).

«Федеральное авиационное управление (FAA) находится в контакте с Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB) в связи с инцидентом с рейсом Air India 171, следовавшим из Ахмадабада (AMD) в Лондон Гатвик (LGW), который попал в аварию в Индии в четверг, 12 июня», – говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что в случае международного инцидента расследование проводит правительство страны, на территории которой он произошел.

«В случае запроса о помощи NTSB выступает официальным представителем США, а FAA оказывает техническую поддержку. Мы готовы немедленно направить команду в координации с NTSB», – подчеркнули в ведомстве.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета в штате Гуджарат на западе Индии. На борту находились 242 человека, включая 230 пассажиров и 12 членов экипажа.

Самолет рухнул на здание общежития, предназначенного для врачей. По предварительным данным, жертвами на земле могли стать не менее 20 студентов медицинского колледжа. Ранее сообщалось о гибели пяти студентов.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагедией.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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