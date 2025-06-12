В авиауправлении США заявили, что готовы помочь в расследовании крушения в Индии

«Федеральное авиационное управление (FAA) находится в контакте с Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB) в связи с инцидентом с рейсом Air India 171, следовавшим из Ахмадабада (AMD) в Лондон Гатвик (LGW), который попал в аварию в Индии в четверг, 12 июня», – говорится в заявлении.