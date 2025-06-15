Фальков напомнил о переходе на новую модель высшего образования с 2026 года
Подготовлены изменения в законодательство для перехода России на новую модель высшего образования, сообщил «РИА Новости» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Готов проект соответствующих изменений в федеральный закон. И мы видим, что эта модель во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе», – сказал Фальков.
Президент России Владимир Путин в 2024 г. подписал указы о стратегии научно-технологического развития России и национальных целях развития страны. Сообщалось, что на реализацию госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» в 2025 г. из федерального бюджета будет направлено более 1,4 трлн руб.
В январе Минобрнауки сообщило, что российские вузы перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 г. В ведомстве уточнили, что студенты, обучающиеся по уже действующим образовательным программам, смогут завершить освоение тех программ, на которые они поступали.
По словам Фалькова, в российских университетах ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры.