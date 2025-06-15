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Фальков напомнил о переходе на новую модель высшего образования с 2026 года

Ведомости

Подготовлены изменения в законодательство для перехода России на новую модель высшего образования, сообщил «РИА Новости» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Готов проект соответствующих изменений в федеральный закон. И мы видим, что эта модель во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе», – сказал Фальков.

Масштабный переход на новую модель высшего образования начнется в 2026–2027 гг., уточнил министр.

Президент России Владимир Путин в 2024 г. подписал указы о стратегии научно-технологического развития России и национальных целях развития страны. Сообщалось, что на реализацию госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» в 2025 г. из федерального бюджета будет направлено более 1,4 трлн руб.

В январе Минобрнауки сообщило, что российские вузы перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 г. В ведомстве уточнили, что студенты, обучающиеся по уже действующим образовательным программам, смогут завершить освоение тех программ, на которые они поступали.

По словам Фалькова, в российских университетах ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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