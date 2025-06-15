Фальков напомнил о переходе на новую модель высшего образования с 2026 года

В январе Минобрнауки сообщило, что российские вузы перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 г. В ведомстве уточнили, что студенты, обучающиеся по уже действующим образовательным программам, смогут завершить освоение тех программ, на которые они поступали.