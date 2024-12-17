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Фальков: 2025 год будет посвящен переходу на новую модель высшего образования

Ведомости

В 2025 г. высшее образование в России перейдет на новую модель. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании с ректорами российских вузов.

По его словам, в российских университетах ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры. Сохраняются системные меры поддержки университетов, включая строительство кампусов, создание инженерных школ и молодежных лабораторий, обновление приборной базы. Существующие программы Минобрнауки меняются под задачи технологического лидерства, указал Фальков.

Министр напомнил, что в этом году президент России Владимир Путин подписал указы о стратегии научно-технологического развития России и национальных целях развития страны. На реализацию госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» в 2025 г. из федерального бюджета будет направлено более 1,4 трлн руб., что на 7% больше, чем в 2024 г.

26 октября 2023 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил об увеличении числа бюджетных мест в российских вузах в 2024 г. Количество бюджетных мест составило 591 967. Это на 1811 мест больше, чем было выделено на 2023/24 учебный год. Больше мест появилось в группах «здравоохранение и медицинские науки», «машиностроение», «информатика и вычислительная техника», «электро- и теплоэнергетика», «биологические науки» и др.

В январе «Ведомости» со ссылкой на представителей крупнейших технических вузов писали об увеличении в 2024/25 учебном году контрольных цифр приема абитуриентов. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отмечал, что увеличение бюджетных мест является ответом на вызов времени. По его словам, сейчас действительно много говорят о дефиците специалистов инженерно-технического профиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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