Фальков: 2025 год будет посвящен переходу на новую модель высшего образования

Министр напомнил, что в этом году президент России Владимир Путин подписал указы о стратегии научно-технологического развития России и национальных целях развития страны. На реализацию госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» в 2025 г. из федерального бюджета будет направлено более 1,4 трлн руб., что на 7% больше, чем в 2024 г.