Фальков: 2025 год будет посвящен переходу на новую модель высшего образования
В 2025 г. высшее образование в России перейдет на новую модель. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании с ректорами российских вузов.
По его словам, в российских университетах ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры. Сохраняются системные меры поддержки университетов, включая строительство кампусов, создание инженерных школ и молодежных лабораторий, обновление приборной базы. Существующие программы Минобрнауки меняются под задачи технологического лидерства, указал Фальков.
Министр напомнил, что в этом году президент России Владимир Путин подписал указы о стратегии научно-технологического развития России и национальных целях развития страны. На реализацию госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» в 2025 г. из федерального бюджета будет направлено более 1,4 трлн руб., что на 7% больше, чем в 2024 г.
26 октября 2023 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил об увеличении числа бюджетных мест в российских вузах в 2024 г. Количество бюджетных мест составило 591 967. Это на 1811 мест больше, чем было выделено на 2023/24 учебный год. Больше мест появилось в группах «здравоохранение и медицинские науки», «машиностроение», «информатика и вычислительная техника», «электро- и теплоэнергетика», «биологические науки» и др.
В январе «Ведомости» со ссылкой на представителей крупнейших технических вузов писали об увеличении в 2024/25 учебном году контрольных цифр приема абитуриентов. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отмечал, что увеличение бюджетных мест является ответом на вызов времени. По его словам, сейчас действительно много говорят о дефиците специалистов инженерно-технического профиля.