Чернышенко: количество бюджетных мест в российских вузах увеличится в 2024 году
В 2024 г. количество бюджетных мест в российских вузах увеличится согласно поручению президента России и составит 591 967, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Это на 1811 мест больше, чем было выделено на 2023/2024 учебный год.
«Бюджетные места для университетов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будут распределены в особом порядке. Наибольший рост числа бюджетных мест произойдет по программам подготовки инженеров – их станет на 2281 больше. Это позволит усилить кадрами обеспечение технологического суверенитета – приоритетной задачи, поставленной президентом», – цитирует Чернышенко пресс-служба Минобрнауки.
На 772 бюджетных места увеличится общее количество по группе «здравоохранение и медицинские науки». Станет больше бюджетных мест и по ряду других направлений: на 505 – по группе «машиностроение», на 416 – по группе «информатика и вычислительная техника», на 304 – по группе «электро- и теплоэнергетика». Больше бюджетных мест также появится в группах «биологические науки», «электроника, радиоэлектроника и системы связи», «информационная безопасность», «математические и естественные науки», «сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», указывает пресс-служба министерства.
В ведомстве также пояснили, что при планировании общего объема бюджетных мест на 2024 г. учитывалась государственная гарантия из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 000 человек в возрасте 17–30 лет, обеспечение не менее 50% выпускников школ очными местами по программам бакалавриата и специалитета, а также не менее 33% выпускников бакалавриата бюджетными местами в магистратуре.
С 1 ноября 2023 г. начнется сбор заявок на бюджетные места от вузов. В конце декабря будут подведены итоги конкурсного распределения мест между ними. «Распределение бюджетных мест с учетом потребностей регионов и университетов требует тщательного планирования и качественного взаимодействия между будущими работодателями, региональными органами власти и вузами», – добавил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
15 сентября представитель пресс-службы Минобрнауки сообщил «Ведомостям», что в российских вузах остались незаполненными 1660 бюджетных мест – 0,4% от общего числа. В ведомстве уточнили, что ситуация с незаполненными бюджетными местами является «абсолютно штатной». Это связано с тем, что абитуриенты решают поменять вуз с одного на другой или ищут наиболее подходящие варианты с учетом проходного балла по ЕГЭ для того, чтобы пройти на бюджет.