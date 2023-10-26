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Чернышенко: количество бюджетных мест в российских вузах увеличится в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. количество бюджетных мест в российских вузах увеличится согласно поручению президента России и составит 591 967, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Это на 1811 мест больше, чем было выделено на 2023/2024 учебный год.

«Бюджетные места для университетов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будут распределены в особом порядке. Наибольший рост числа бюджетных мест произойдет по программам подготовки инженеров – их станет на 2281 больше. Это позволит усилить кадрами обеспечение технологического суверенитета – приоритетной задачи, поставленной президентом», – цитирует Чернышенко пресс-служба Минобрнауки.

На 772 бюджетных места увеличится общее количество по группе «здравоохранение и медицинские науки». Станет больше бюджетных мест и по ряду других направлений: на 505 – по группе «машиностроение», на 416 – по группе «информатика и вычислительная техника», на 304 – по группе «электро- и теплоэнергетика». Больше бюджетных мест также появится в группах «биологические науки», «электроника, радиоэлектроника и системы связи», «информационная безопасность», «математические и естественные науки», «сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», указывает пресс-служба министерства.

В ведомстве также пояснили, что при планировании общего объема бюджетных мест на 2024 г. учитывалась государственная гарантия из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 000 человек в возрасте 17–30 лет, обеспечение не менее 50% выпускников школ очными местами по программам бакалавриата и специалитета, а также не менее 33% выпускников бакалавриата бюджетными местами в магистратуре.

 С 1 ноября 2023 г. начнется сбор заявок на бюджетные места от вузов. В конце декабря будут подведены итоги конкурсного распределения мест между ними. «Распределение бюджетных мест с учетом потребностей регионов и университетов требует тщательного планирования и качественного взаимодействия между будущими работодателями, региональными органами власти и вузами», – добавил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

15 сентября представитель пресс-службы Минобрнауки сообщил «Ведомостям», что в российских вузах остались незаполненными 1660 бюджетных мест – 0,4% от общего числа. В ведомстве уточнили, что ситуация с незаполненными бюджетными местами является «абсолютно штатной». Это связано с тем, что абитуриенты решают поменять вуз с одного на другой или ищут наиболее подходящие варианты с учетом проходного балла по ЕГЭ для того, чтобы пройти на бюджет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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