Чернышенко: количество бюджетных мест в российских вузах увеличится в 2024 году

В ведомстве также пояснили, что при планировании общего объема бюджетных мест на 2024 г. учитывалась государственная гарантия из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 000 человек в возрасте 17–30 лет, обеспечение не менее 50% выпускников школ очными местами по программам бакалавриата и специалитета, а также не менее 33% выпускников бакалавриата бюджетными местами в магистратуре.