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В России с сентября изменятся правила расчета среднего заработка

Ведомости

С 1 сентября 2025 г. расчет среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России будет производиться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы правительства.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 г.

В случаях, когда применяется суммированный учет рабочего времени за длительный период, средний заработок будет рассчитываться исходя из среднего часового заработка, умноженного на среднее количество рабочих часов в месяце.

12 июня «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что в I квартале 2025 г. численность населения с доходом ниже границы бедности в целом по России снизилась год к году на 2,1 млн человек – до 11,9 млн человек. Это 8,1% от общей численности населения. К предыдущему IV кварталу показатель вырос на 4,2 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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