В России с сентября изменятся правила расчета среднего заработка
С 1 сентября 2025 г. расчет среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России будет производиться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы правительства.
Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 г.
В случаях, когда применяется суммированный учет рабочего времени за длительный период, средний заработок будет рассчитываться исходя из среднего часового заработка, умноженного на среднее количество рабочих часов в месяце.
12 июня «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что в I квартале 2025 г. численность населения с доходом ниже границы бедности в целом по России снизилась год к году на 2,1 млн человек – до 11,9 млн человек. Это 8,1% от общей численности населения. К предыдущему IV кварталу показатель вырос на 4,2 млн человек.