В России с сентября изменятся правила расчета среднего заработка

12 июня «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что в I квартале 2025 г. численность населения с доходом ниже границы бедности в целом по России снизилась год к году на 2,1 млн человек – до 11,9 млн человек. Это 8,1% от общей численности населения. К предыдущему IV кварталу показатель вырос на 4,2 млн человек.