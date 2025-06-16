Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Кравцов: мнение об «отупляющем» ЕГЭ возникло из-за школьных программ

Ведомости

Министр просвещения Сергей Кравцов в разговоре с «Ведомостями» ответил на критику ЕГЭ. По его мнению, существующие в соцсетях и СМИ мнения, что экзамен «отупляет» детей, связаны с тем, что ранее школы работали по собственным программам.

До 2020 г. каждая школа учила по своей программе, а задания ЕГЭ часто не совпадали с тем, что давали на уроках. «Какие-то школы давали ученикам программы сильные, какие-то – недостаточного уровня. С учетом того что у нас порядка 40 000 школ, мы понимаем качество этих программ», – пояснил Кравцов. Так, учебников по истории было больше 50, а по математике – свыше 100.

В 2021-2022 гг. министерство утвердило единые программы. «Мало сказать, чему обучать, – важно назвать количество часов», – отметил Кравцов. Раньше школы сами решали, сколько времени уделять темам. Например, на Великую Отечественную войну могли отвести три урока, а блокаду Ленинграда – вообще не изучать.

Сейчас содержание образования синхронизировано с ЕГЭ и ОГЭ. Средний балл ЕГЭ – около 61, по естественно-научным предметам – 60,9. «Это свидетельствует о хорошем качестве подготовки», – заявил министр.

Министр ожидает, что к 2030 г. 35% выпускников будут сдавать ЕГЭ по математике и естественно-научным предметам. По его словам, особенно вырос спрос на профильную математику – плюс 30 000 человек. Увеличивается не только средний балл, но и число высокобалльников, а доля «двоечников» снижается.

Программы и учебники теперь разрабатываются на федеральном уровне. «Права на государственные учебники принадлежат государству. Такая система была в Советском Союзе», – подчеркнул Кравцов. В литературе упор сделан на отечественные произведения: раньше школы могли делать акцент на зарубежных книгах, «которые закладывают другие ценности».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных