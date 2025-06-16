Кравцов: мнение об «отупляющем» ЕГЭ возникло из-за школьных программ

До 2020 г. каждая школа учила по своей программе, а задания ЕГЭ часто не совпадали с тем, что давали на уроках. «Какие-то школы давали ученикам программы сильные, какие-то – недостаточного уровня. С учетом того что у нас порядка 40 000 школ, мы понимаем качество этих программ», – пояснил Кравцов. Так, учебников по истории было больше 50, а по математике – свыше 100.