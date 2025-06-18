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Россия вошла в тройку стран с самой доступной стоимостью набора для пикника

Ведомости

Россия заняла третье место среди крупнейших экономик мира по доступности стоимости минимального набора для пикника. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на анализ открытых данных о ценах в этих государствах.

Набор рассчитывался исходя из следующих позиций: хлеб (500 г), сыр и ветчина (по 200 г), яблоки (500 г), вода (3 л), плед (150×200 см). Дешевле всего пикник обойдется в Индонезии ($9,1) и Китае ($12). Россия занимает третье место со значением $14,8. Средняя стоимость набора в странах «Большой двадцатки» составляет $19,8.

Ниже среднего набор для пикника стоит в ЮАР ($15,3), Индии ($16), Бразилии ($17,7), Мексике ($18,8) и Турции ($19).

В остальных государствах «двадцатки» цена выше. Желающим устроить пикник во Франции придется потратить $20,6, в Аргентине – $20,9, в Саудовской Аравии – $21,3, в Италии – $22,2, в Японии – $22,7, в Австралии – $23,2. Пикник в ФРГ обойдется в $23,3. Наиболее дорогие наборы для пикников отмечены в США ($25,4), Южной Корее ($26,5) и Канаде ($27,3).

В конце апреля, перед майскими праздниками, Центр стратегических разработок (ЦСР) представил «индекс шашлыка». Наиболее доступным видом шашлыка в России оказался овощной из помидоров (945,5 руб. на 3200 г). Шашлык из курицы обойдется в 1195,2 руб. за 4300 г, из белой рыбы – в 1312,3 руб. за 3500 г, из грибов – в 1432,7 руб. за 3200 г. Шашлык из свинины на компанию будет стоить 1645,8 руб. за 3500 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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