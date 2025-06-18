Россия вошла в тройку стран с самой доступной стоимостью набора для пикника

В конце апреля, перед майскими праздниками, Центр стратегических разработок (ЦСР) представил «индекс шашлыка». Наиболее доступным видом шашлыка в России оказался овощной из помидоров (945,5 руб. на 3200 г). Шашлык из курицы обойдется в 1195,2 руб. за 4300 г, из белой рыбы – в 1312,3 руб. за 3500 г, из грибов – в 1432,7 руб. за 3200 г. Шашлык из свинины на компанию будет стоить 1645,8 руб. за 3500 г.