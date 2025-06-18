Россия вошла в тройку стран с самой доступной стоимостью набора для пикника
Россия заняла третье место среди крупнейших экономик мира по доступности стоимости минимального набора для пикника. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на анализ открытых данных о ценах в этих государствах.
Набор рассчитывался исходя из следующих позиций: хлеб (500 г), сыр и ветчина (по 200 г), яблоки (500 г), вода (3 л), плед (150×200 см). Дешевле всего пикник обойдется в Индонезии ($9,1) и Китае ($12). Россия занимает третье место со значением $14,8. Средняя стоимость набора в странах «Большой двадцатки» составляет $19,8.
Ниже среднего набор для пикника стоит в ЮАР ($15,3), Индии ($16), Бразилии ($17,7), Мексике ($18,8) и Турции ($19).
В остальных государствах «двадцатки» цена выше. Желающим устроить пикник во Франции придется потратить $20,6, в Аргентине – $20,9, в Саудовской Аравии – $21,3, в Италии – $22,2, в Японии – $22,7, в Австралии – $23,2. Пикник в ФРГ обойдется в $23,3. Наиболее дорогие наборы для пикников отмечены в США ($25,4), Южной Корее ($26,5) и Канаде ($27,3).
В конце апреля, перед майскими праздниками, Центр стратегических разработок (ЦСР) представил «индекс шашлыка». Наиболее доступным видом шашлыка в России оказался овощной из помидоров (945,5 руб. на 3200 г). Шашлык из курицы обойдется в 1195,2 руб. за 4300 г, из белой рыбы – в 1312,3 руб. за 3500 г, из грибов – в 1432,7 руб. за 3200 г. Шашлык из свинины на компанию будет стоить 1645,8 руб. за 3500 г.