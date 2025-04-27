В России представили «индекс шашлыка» на майские праздники

В июле 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» писали, что средний чек на шашлычный набор вырос на 16% и достиг 3381 руб. за комплект. Заметнее всего с начала лета в российской сетевой и несетевой рознице средний чек вырос на средства для розжига – на 23% до 347 руб. за последние 12 месяцев. На мясо для приготовления шашлыка – на 20% до 855 руб.