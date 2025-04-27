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В России представили «индекс шашлыка» на майские праздники

Центр стратегических разработок рассчитал стоимость девяти видов блюда
Ведомости

Самым доступным видом шашлыка в России оказался овощной из помидоров, следует из «индекса шашлыка», представленного Центром стратегических разработок (ЦСР). Всего аналитики рассчитали стоимость девяти видов блюда.

Овощной шашлык из помидоров обойдется в 945,5 руб. на 3200 г, чего может хватить на компанию из восьми человек – нескольких семей с детьми. Далее следует шашлык из курицы – он обойдется в 1195,2 руб. за 4300 г. Бюджетным является и шашлык из белой рыбы (1312,3 руб. за 3500 г) и грибов (1432,7 руб. за 3200 г).

Шашлык из свинины на компанию обойдется в 1645,8 руб. за 3500 г., из сосисок – в 1856,2 за 3500 г. Говядина и баранина обойдутся дороже – 3045,4 руб. за 3500 г и 3539,5 руб. за 4300 г соответственно. Больше всего придется заплатить за шашлык из красной рыбы – сразу 4747,3 руб. за 3500 г.

Была рассчитана средняя стоимость за корзину для пикника. Соль 50 г обойдется 1,1 руб., картофель 1600 г – 116 руб., хлеб 1200 г – 110 руб., лук 500 г – 27 руб., соленья и маринады или свежие огурцы – 444 руб. Кетчуп и майонез на компанию будут стоить 252 и 258 руб. соответственно. Напитки – лимонад, сок, вода – от 211 до 545 руб.

В июле 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» писали, что средний чек на шашлычный набор вырос на 16% и достиг 3381 руб. за комплект. Заметнее всего с начала лета в российской сетевой и несетевой рознице средний чек вырос на средства для розжига – на 23% до 347 руб. за последние 12 месяцев. На мясо для приготовления шашлыка – на 20% до 855 руб.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров говорил, что сильнее всего в 2024 г. растет в стране спрос на свинину. По его словам, население активно переключается с мяса кур на свинину из-за исторически минимальной ценовой разницы на эти виды продукции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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