В России представили «индекс шашлыка» на майские праздники

В России представили «индекс шашлыка» на майские праздникиЦентр стратегических разработок рассчитал стоимость девяти видов блюда
Самым доступным видом шашлыка в России оказался овощной из помидоров, следует из «индекса шашлыка», представленного Центром стратегических разработок (ЦСР). Всего аналитики рассчитали стоимость девяти видов блюда.
Овощной шашлык из помидоров обойдется в 945,5 руб. на 3200 г, чего может хватить на компанию из восьми человек – нескольких семей с детьми. Далее следует шашлык из курицы – он обойдется в 1195,2 руб. за 4300 г. Бюджетным является и шашлык из белой рыбы (1312,3 руб. за 3500 г) и грибов (1432,7 руб. за 3200 г).
Шашлык из свинины на компанию обойдется в 1645,8 руб. за 3500 г., из сосисок – в 1856,2 за 3500 г. Говядина и баранина обойдутся дороже – 3045,4 руб. за 3500 г и 3539,5 руб. за 4300 г соответственно. Больше всего придется заплатить за шашлык из красной рыбы – сразу 4747,3 руб. за 3500 г.
Была рассчитана средняя стоимость за корзину для пикника. Соль 50 г обойдется 1,1 руб., картофель 1600 г – 116 руб., хлеб 1200 г – 110 руб., лук 500 г – 27 руб., соленья и маринады или свежие огурцы – 444 руб. Кетчуп и майонез на компанию будут стоить 252 и 258 руб. соответственно. Напитки – лимонад, сок, вода – от 211 до 545 руб.
В июле 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» писали, что средний чек на шашлычный набор вырос на 16% и достиг 3381 руб. за комплект. Заметнее всего с начала лета в российской сетевой и несетевой рознице средний чек вырос на средства для розжига – на 23% до 347 руб. за последние 12 месяцев. На мясо для приготовления шашлыка – на 20% до 855 руб.
Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров говорил, что сильнее всего в 2024 г. растет в стране спрос на свинину. По его словам, население активно переключается с мяса кур на свинину из-за исторически минимальной ценовой разницы на эти виды продукции.