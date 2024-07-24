Траты россиян на шашлычный набор выросли на 16% за год

Траты россиян на шашлычный набор выросли на 16% за годСильнее всего подорожали мясо и средства для розжига
Средний чек на шашлычный набор вырос на 16% и достиг 3381 руб. за комплект. Это следует из результатов исследования аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных, учитывает сведения 1,1 млн онлайн-касс). С документом ознакомились «Ведомости».
В исследовании уточняется, что компания проанализировала стоимость покупок с 1 июня по 10 июля 2024 г. и сравнила их с тем же периодом прошлого года. Учитывалась цена мяса для шашлыка, шампуров, мангала, древесного угля и средств для розжига. Именно они вошли в набор для шашлыков.
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