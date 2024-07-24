Траты россиян на шашлычный набор выросли на 16% за год

В исследовании уточняется, что компания проанализировала стоимость покупок с 1 июня по 10 июля 2024 г. и сравнила их с тем же периодом прошлого года. Учитывалась цена мяса для шашлыка, шампуров, мангала, древесного угля и средств для розжига. Именно они вошли в набор для шашлыков.