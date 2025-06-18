Мужчину, спрятавшего тело знакомой в машине Гоши Куценко, приговорили к 13 годам

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве в ходе конфликта нанес знакомой не менее 19 ножевых ранений. Женщина умерла на месте. После этого Абдуллин переместил ее тело в автомобиль «Запорожец». Позднее стало известно, что машина принадлежала Куценко.