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Мужчину, спрятавшего тело знакомой в машине Гоши Куценко, приговорили к 13 годам

Ведомости

Дорогомиловский районный суд суд Москвы приговорил Альберта Абдуллина к 13 годам колонии за убийство женщины и сокрытие ее тела в машине актера Гоши (Юрия) Куценко. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве в ходе конфликта нанес знакомой не менее 19 ножевых ранений. Женщина умерла на месте. После этого Абдуллин переместил ее тело в автомобиль «Запорожец». Позднее стало известно, что машина принадлежала Куценко.

20 января Дорогомиловский районный суд Москвы отправил Абдуллина в СИЗО.

В конце марта Дорогомиловский межрайонный следственный отдел следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве завершил следственные действия по данному делу. Как писал ТАСС, гособвинение запросило для Абдуллина 13 лет колонии строгого режима.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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