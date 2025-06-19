Власти Малайзии подали иск против Telegram из-за «вредоносного контента»
Малайзийский регулятор связи подал гражданский иск против двух Telegram-каналов – Edisi Siasat и Edisi Khas, обвинив их в распространении материалов, нарушающих закон. Об этом сообщила малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа (MCMC)
По данным ведомства, размещенный контент якобы подрывает доверие к государственным институтам и угрожает общественному порядку. Регулятор подчеркнул, что это первый подобный иск против Telegram в стране. Он последовал после безуспешных попыток договориться с платформой об ограничении доступа к вредоносной информации.
Высокий суд Малайзии уже выдал временный судебный запрет, который блокирует дальнейшее распространение материалов и их повторную публикацию. Telegram получит возможность представить свою позицию в ходе разбирательства.
Канал Edisi Siasat насчитывает почти 1,2 млн подписчиков, а Edisi Khas – более 1500. Власти утверждают, что оба ресурса регулярно публиковали непроверенную информацию о работе госорганов и полиции.
В мае вьетнамские власти заблокировали Telegram за отказ сотрудничать с властями. Министерство технологий Вьетнама поручило поставщикам телекоммуникационных услуг заблокировать приложение за нежелание сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершенными его пользователями.