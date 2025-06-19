Власти Малайзии подали иск против Telegram из-за «вредоносного контента»

По данным ведомства, размещенный контент якобы подрывает доверие к государственным институтам и угрожает общественному порядку. Регулятор подчеркнул, что это первый подобный иск против Telegram в стране. Он последовал после безуспешных попыток договориться с платформой об ограничении доступа к вредоносной информации.