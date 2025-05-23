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Во Вьетнаме заблокируют Telegram за отказ сотрудничать с властями

Ведомости

Вьетнамские власти заблокируют Telegram за отказ сотрудничать с властями. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительственный документ.

Согласно документу от 21 мая, министерство технологий Вьетнама поручило поставщикам телекоммуникационных услуг заблокировать приложение за нежелание сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершенными его пользователями.

Утверждается, что 68% из 9600 Telegram-каналов и групп в стране нарушают закон. В частности, они нарушают статьи о мошенничестве, незаконном обороте наркотиков, терроризме и др.

Попытки заблокировать Telegram предпринимались ранее в других странах. В 2018 г. мессенджер попадал под ограничения властей РФ и Ирана, в 2022 г. – в Бразилии. Сотрудничать с властями от Telegram требовали и немецкие правоохранительные органы.

В августе 2024 г. основатель мессенджера Павел Дуров был задержан во Франции. Задержание было связано с отсутствием модерации в Telegram, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и др. 28 августа того же года, через четыре дня после задержания, Дурова выпустили под залог, подписку о невыезде и обязательство отмечаться в полиции.

Telegram позиционировал себя как анонимная платформа. После задержания во Франции в мессенджере объявили, что Telegram обновил пользовательское соглашение: теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, «могут быть раскрыты соответствующим органам власти» по «обоснованным юридическим запросам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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