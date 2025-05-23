Во Вьетнаме заблокируют Telegram за отказ сотрудничать с властями

В августе 2024 г. основатель мессенджера Павел Дуров был задержан во Франции. Задержание было связано с отсутствием модерации в Telegram, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и др. 28 августа того же года, через четыре дня после задержания, Дурова выпустили под залог, подписку о невыезде и обязательство отмечаться в полиции.