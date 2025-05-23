Во Вьетнаме заблокируют Telegram за отказ сотрудничать с властями
Вьетнамские власти заблокируют Telegram за отказ сотрудничать с властями. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительственный документ.
Согласно документу от 21 мая, министерство технологий Вьетнама поручило поставщикам телекоммуникационных услуг заблокировать приложение за нежелание сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершенными его пользователями.
Утверждается, что 68% из 9600 Telegram-каналов и групп в стране нарушают закон. В частности, они нарушают статьи о мошенничестве, незаконном обороте наркотиков, терроризме и др.
Попытки заблокировать Telegram предпринимались ранее в других странах. В 2018 г. мессенджер попадал под ограничения властей РФ и Ирана, в 2022 г. – в Бразилии. Сотрудничать с властями от Telegram требовали и немецкие правоохранительные органы.
В августе 2024 г. основатель мессенджера Павел Дуров был задержан во Франции. Задержание было связано с отсутствием модерации в Telegram, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и др. 28 августа того же года, через четыре дня после задержания, Дурова выпустили под залог, подписку о невыезде и обязательство отмечаться в полиции.
Telegram позиционировал себя как анонимная платформа. После задержания во Франции в мессенджере объявили, что Telegram обновил пользовательское соглашение: теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, «могут быть раскрыты соответствующим органам власти» по «обоснованным юридическим запросам».