В 2024 году критическая инфраструктура РФ подверглась 208 000 кибератак
Более 208 000 особо опасных кибератак было зафиксировано в 2024 г. на объекты критической инфраструктуры России. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, выступая на I Международной конференции государств – членов ОДКБ по вопросам кибербезопасности. Его слова передают ТАСС.
В июне стало известно, что российские компании столкнулись с серией ночных кибератак. С декабря 2024 г. сотни корпоративных пользователей в РФ стали жертвами хакерской группировки Librarian Ghouls.
Активность злоумышленников наблюдается с 01:00 до 05:00 по местному времени. Их основными целями стали сотрудники промышленных предприятий и технических вузов. Ранее эта группа уже проводила сложные целевые атаки в России и странах СНГ, используя легальное программное обеспечение.
В апреле экспертный центр безопасности (ESC TI) Positive Technologies выяснил, что пять предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ подверглись атаке хакерской группировки Cloud Atlas. Атака велась с помощью вредоносных документов Microsoft Office, отправленных фишинговой рассылкой на корпоративную электронную почту сотрудников. Уточнялось, что если бы сотрудник компании открыл письмо, злоумышленники могли бы получить доступ к инфраструктуре компании и заниматься кибершпионажем.