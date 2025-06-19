В 2024 году критическая инфраструктура РФ подверглась 208 000 кибератак

В апреле экспертный центр безопасности (ESC TI) Positive Technologies выяснил, что пять предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ подверглись атаке хакерской группировки Cloud Atlas. Атака велась с помощью вредоносных документов Microsoft Office, отправленных фишинговой рассылкой на корпоративную электронную почту сотрудников. Уточнялось, что если бы сотрудник компании открыл письмо, злоумышленники могли бы получить доступ к инфраструктуре компании и заниматься кибершпионажем.