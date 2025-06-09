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«Касперский» выявил ночные атаки хакеров на фирмы в России

Ведомости

Российские компании столкнулись с серией ночных кибератак. С декабря 2024 г. сотни корпоративных пользователей в РФ стали жертвами хакерской группировки Librarian Ghouls, сообщает ТАСС со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Активность злоумышленников наблюдается с 01:00 до 05:00 по местному времени. Их основными целями стали сотрудники промышленных предприятий и технических вузов. Ранее эта группа уже проводила сложные целевые атаки в России и странах СНГ, используя легальное программное обеспечение.

Главная задача атакующих – получить удаленный доступ к устройствам и похитить учетные данные. После заражения компьютеров хакеры устанавливают майнеры для нелегальной добычи криптовалюты. Исследователи предполагают, что у группы есть фишинговые сайты, имитирующие популярный российский почтовый сервис.

Атака начинается с рассылки фишинговых писем с защищенными паролем вредоносными архивами. При открытии и запуске содержимое архива проникает в одну из папок на ПК, позволяя злоумышленникам удаленно управлять устройством. Кроме того, хакеры применяют методы маскировки, чтобы скрыть свое присутствие.

Вредоносное программное обеспечение активируется в 01:00, а к 05:00 компьютер автоматически выключается через планировщик задач. За это время злоумышленники успевают собрать и передать себе учетные данные, а также ключевые фразы от криптокошельков. Как пояснили в «Лаборатории Касперского», после кражи данных вредоносная программа удаляет следы атаки, загружает в зараженную систему майнер, а затем самоуничтожается.

В апреле экспертный центр безопасности (ESC TI) Positive Technologies выяснил, что пять предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ подверглись атаке хакерской группировки Cloud Atlas. Атака велась с помощью вредоносных документов Microsoft Office, отправленных фишинговой рассылкой на корпоративную электронную почту сотрудников. Уточнялось, что если бы сотрудник компании открыл письмо, злоумышленники могли бы получить доступ к инфраструктуре компании и заниматься кибершпионажем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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