«Касперский» выявил ночные атаки хакеров на фирмы в России

Вредоносное программное обеспечение активируется в 01:00, а к 05:00 компьютер автоматически выключается через планировщик задач. За это время злоумышленники успевают собрать и передать себе учетные данные, а также ключевые фразы от криптокошельков. Как пояснили в «Лаборатории Касперского», после кражи данных вредоносная программа удаляет следы атаки, загружает в зараженную систему майнер, а затем самоуничтожается.