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Хакеры из группировки Cloud Atlas атаковали несколько предприятий ОПК

Вредоносное ПО пытались замаскировать под шаблоны документов Microsoft Office
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Пять российских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) подверглись атаке хакерской группировки Cloud Atlas с помощью вредоносных документов Microsoft Office, отправленных фишинговой рассылкой на корпоративную электронную почту сотрудников, выяснили специалисты киберразведки TI-департамента экспертного центра безопасности (ESC TI) Positive Technologies. Если бы сотрудник компании открыл письмо, злоумышленники могли бы получить доступ к инфраструктуре компании и заниматься кибершпионажем.

«В случае успешного заражения последствия могут быть самыми разнообразными – от нарушения производственных процессов до утечек, шпионажа, распространения [атаки] на другие компании и т. д.», – уточнил ведущий специалист ESC TI Positive Technologies Виктор Казаков. Он уточнил, что компании, в отношении которых были выявлены фишинговые атаки, были предупреждены о взломе периметра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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