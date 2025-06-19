Верховный суд: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом списать их не получится
Вести роскошную жизнь на средства, полученные в кредит, а затем попытаться избежать их погашения через процедуру банкротства недопустимо. Об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.
В качестве примера в документе приводится дело работника одного из банков, который имел высокий доход, но накопил значительное количество кредитов. Когда настало время погашения долгов, он уволился и подал заявление о банкротстве. Суд, в свою очередь, проанализировал выписки с его банковских счетов и установил, что значительная часть расходов была связана с роскошным образом жизни. В результате суд пришел к выводу, что гражданин намеренно взял кредиты, не планируя их погашения. В удовлетворении его просьбы о списании долгов через процедуру банкротства было отказано.
Поясняется, что это дело включено в обзор судебной практики для обеспечения единообразного применения закона. Теперь другие суды при рассмотрении дел о банкротстве должны учитывать этот пример при принятии решений.
23 мая президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможность применения процедуры внесудебного банкротства для участников спецоперации. Закон позволяет участникам спецоперации списывать долги физических лиц в размере от 25 000 до 1 млн руб. без обращения в суд. Для этого необходимо предоставить справку, подтверждающую участие в боевых действиях.