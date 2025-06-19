Верховный суд: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом списать их не получится

В качестве примера в документе приводится дело работника одного из банков, который имел высокий доход, но накопил значительное количество кредитов. Когда настало время погашения долгов, он уволился и подал заявление о банкротстве. Суд, в свою очередь, проанализировал выписки с его банковских счетов и установил, что значительная часть расходов была связана с роскошным образом жизни. В результате суд пришел к выводу, что гражданин намеренно взял кредиты, не планируя их погашения. В удовлетворении его просьбы о списании долгов через процедуру банкротства было отказано.