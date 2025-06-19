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Верховный суд: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом списать их не получится

Ведомости

Вести роскошную жизнь на средства, полученные в кредит, а затем попытаться избежать их погашения через процедуру банкротства недопустимо. Об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.

В качестве примера в документе приводится дело работника одного из банков, который имел высокий доход, но накопил значительное количество кредитов. Когда настало время погашения долгов, он уволился и подал заявление о банкротстве. Суд, в свою очередь, проанализировал выписки с его банковских счетов и установил, что значительная часть расходов была связана с роскошным образом жизни. В результате суд пришел к выводу, что гражданин намеренно взял кредиты, не планируя их погашения. В удовлетворении его просьбы о списании долгов через процедуру банкротства было отказано.

Поясняется, что это дело включено в обзор судебной практики для обеспечения единообразного применения закона. Теперь другие суды при рассмотрении дел о банкротстве должны учитывать этот пример при принятии решений.

23 мая президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможность применения процедуры внесудебного банкротства для участников спецоперации. Закон позволяет участникам спецоперации списывать долги физических лиц в размере от 25 000 до 1 млн руб. без обращения в суд. Для этого необходимо предоставить справку, подтверждающую участие в боевых действиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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