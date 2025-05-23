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Президент подписал закон о внесудебном банкротстве для участников спецоперации

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможность применения процедуры внесудебного банкротства для участников спецоперации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон позволяет участникам спецоперации списывать долги физических лиц в размере от 25 000 до 1 млн руб. без обращения в суд. Для этого необходимо предоставить справку, подтверждающую участие в боевых действиях. Процедура доступна при соблюдении двух условий:

  • У гражданина не должно быть имущества, на которое может быть обращено взыскание.

  • Не менее чем за год до начала процедуры он должен получить исполнительный документ, который был предъявлен к исполнению, но не исполнен.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин пояснял, что внесудебное банкротство избавит военнослужащих от необходимости оплачивать юридические услуги и снизит их финансовые издержки. При этом все боевые выплаты остаются защищенными от взыскания при банкротстве.

«Начисления за участие в спецоперации не будут включаться в конкурсную массу и использоваться для выплаты долгов», – подчеркивал Володин.

В конце апреля Путин, выступая перед Советом законодателей в Санкт-Петербурге, предложил установить единые стандарты поддержки участников спецоперации для всех регионов РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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