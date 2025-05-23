Президент подписал закон о внесудебном банкротстве для участников спецоперации
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможность применения процедуры внесудебного банкротства для участников спецоперации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Закон позволяет участникам спецоперации списывать долги физических лиц в размере от 25 000 до 1 млн руб. без обращения в суд. Для этого необходимо предоставить справку, подтверждающую участие в боевых действиях. Процедура доступна при соблюдении двух условий:
У гражданина не должно быть имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Не менее чем за год до начала процедуры он должен получить исполнительный документ, который был предъявлен к исполнению, но не исполнен.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин пояснял, что внесудебное банкротство избавит военнослужащих от необходимости оплачивать юридические услуги и снизит их финансовые издержки. При этом все боевые выплаты остаются защищенными от взыскания при банкротстве.
«Начисления за участие в спецоперации не будут включаться в конкурсную массу и использоваться для выплаты долгов», – подчеркивал Володин.
В конце апреля Путин, выступая перед Советом законодателей в Санкт-Петербурге, предложил установить единые стандарты поддержки участников спецоперации для всех регионов РФ.