Дума приняла закон о внесудебном банкротстве для участников спецоперации

В конце апреля президент Владимир Путин, выступая перед Советом законодателей в Санкт-Петербурге, предложил определить «единые, базовые, если можно так сказать, исходные стандарты поддержки [участников спецоперации] для всех регионов страны». По его словам, это нужно сделать, учитывая, что в парламенты регионов приходят ветераны боевых действий.