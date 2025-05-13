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Дума приняла закон о внесудебном банкротстве для участников спецоперации

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, упрощающий порядок внесудебного банкротства для бойцов специальной военной операции. Документ опубликован в думской электронной базе.

Проект был внесен на рассмотрение депутатов правительством 28 февраля. Согласно принятому закону, военнослужащие, принимавшие или принимающие участие в спецоперации, получают право воспользоваться процедурой банкротства посредством МФЦ во внесудебном порядке, сообщается на сайте нижней палаты. Среди условий – долг бойца не должен превышать 1 млн руб. и у него не должно быть подлежащего взысканию имущества.

Для применения процедуры необходимо наличие исполнительного документа, выданного не позднее, чем за год до подачи заявления о банкротстве, «который предъявлялся к исполнению и требования по которому не исполнены или исполнены частично».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что внесудебное банкротство избавит бойцов от необходимости платить за юридические услуги, что позволит избежать дополнительных расходов. При этом все боевые выплаты защищены от взыскания при банкротстве.

«Начисления за участие в специальной военной операции не будут включаться в конкурсную массу и использоваться для выплаты долгов», – говорил Володин.

В конце апреля президент Владимир Путин, выступая перед Советом законодателей в Санкт-Петербурге, предложил определить «единые, базовые, если можно так сказать, исходные стандарты поддержки [участников спецоперации] для всех регионов страны». По его словам, это нужно сделать, учитывая, что в парламенты регионов приходят ветераны боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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