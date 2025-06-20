Негативное влияние медиа на свою жизнь ощущают 37% россиян

Данные были озвучены на сессии «Медиамоделирование экономики: проект или образ в медиа – что первично для успеха?» на ПМЭФ-2025. Было отмечено, что влияние медиа на свою жизнь ощущают 78% жителей России. Исследование показало, что 68% респондентов отмечают влияние медиа на развитие России. По словам гендиректора АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, 33% опрошенных считают, что образ России внутри страны улучшился, а 17% наблюдают улучшение внешнего имиджа.