Негативное влияние медиа на свою жизнь ощущают 37% россиян
О негативном влиянии медиа на их жизнь говорят 37% россиян. Еще 13% находят это воздействие позитивным, следует из результатов опроса АНО «Диалог регионы».
Данные были озвучены на сессии «Медиамоделирование экономики: проект или образ в медиа – что первично для успеха?» на ПМЭФ-2025. Было отмечено, что влияние медиа на свою жизнь ощущают 78% жителей России. Исследование показало, что 68% респондентов отмечают влияние медиа на развитие России. По словам гендиректора АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, 33% опрошенных считают, что образ России внутри страны улучшился, а 17% наблюдают улучшение внешнего имиджа.
О влиянии медиа на развитие экономики говорят 54% россиян. 41% опрошенных сообщили, что медиа влияют на их решения о покупке, а 28% считают, что ряд товаров и услуг приобрел популярность на рынке исключительно под воздействием медиа. Роль медиа также высоко оценивается в популяризации маркетплейсов: 53% участников опроса уверены, что россияне стали чаще совершать покупки на этих платформах.
42% опрошенных считают позитивным свой опыт использования отечественных товаров. Российские продукты питания предпочитают 78% респондентов, объясняя выбор натуральностью и экологичностью (42%) и высоким уровнем доверия к продукции (36%).
Согласно январскому опросу ВЦИОМ, восемь из десяти россиян (82%) в основном смотрят телепрограммы. Это максимальное значение за последние пару лет (2022 г. – 79%, 2023 г. – 75%). При этом 57% ежедневно смотрят различные телепрограммы (+6% за год).