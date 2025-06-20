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Негативное влияние медиа на свою жизнь ощущают 37% россиян

Ведомости

О негативном влиянии медиа на их жизнь говорят 37% россиян. Еще 13% находят это воздействие позитивным, следует из результатов опроса АНО «Диалог регионы».

Данные были озвучены на сессии «Медиамоделирование экономики: проект или образ в медиа – что первично для успеха?» на ПМЭФ-2025. Было отмечено, что влияние медиа на свою жизнь ощущают 78% жителей России. Исследование показало, что 68% респондентов отмечают влияние медиа на развитие России. По словам гендиректора АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, 33% опрошенных считают, что образ России внутри страны улучшился, а 17% наблюдают улучшение внешнего имиджа.

О влиянии медиа на развитие экономики говорят 54% россиян. 41% опрошенных сообщили, что медиа влияют на их решения о покупке, а 28% считают, что ряд товаров и услуг приобрел популярность на рынке исключительно под воздействием медиа. Роль медиа также высоко оценивается в популяризации маркетплейсов: 53% участников опроса уверены, что россияне стали чаще совершать покупки на этих платформах.

42% опрошенных считают позитивным свой опыт использования отечественных товаров. Российские продукты питания предпочитают 78% респондентов, объясняя выбор натуральностью и экологичностью (42%) и высоким уровнем доверия к продукции (36%).

Согласно январскому опросу ВЦИОМ, восемь из десяти россиян (82%) в основном смотрят телепрограммы. Это максимальное значение за последние пару лет (2022 г. – 79%, 2023 г. – 75%). При этом 57% ежедневно смотрят различные телепрограммы (+6% за год).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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