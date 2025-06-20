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В МВД опровергли информацию об утечке 16 млрд паролей

Ведомости

Информация о якобы утечке 16 млрд паролей, появившаяся в сети, не отражает реального положения дел. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным полиции, речь не идет о новой атаке или масштабной компрометации. Найденный массив представляет собой обширную подборку, сформированную за многие годы с помощью вредоносного программного обеспечения, крадущего пароли. Специалисты подчеркнули, что большая часть данных в этом архиве повторяется, является устаревшей или уже ранее попадала в открытый доступ.

В МВД также уточнили, что в данной ситуации не стоит говорить о едином инциденте взлома крупной базы данных. Тем не менее, несмотря на характер архива, объем скомпилированных данных остается внушительным, что само по себе создает определенные риски для пользователей.

19 июня стало известно, что хакеры слили в открытый доступ 16 млрд логинов и паролей от аккаунтов Apple, Google, GitHub, Telegram, Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и других сервисов.

В мае Роскомнадзор сообщил, что с января по апрель 2025 г. ведомство зафиксировало 30 инцидентов, связанных с утечками персональных данных. В 29 случаях компании самостоятельно предупредили о произошедших инцидентах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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