В МВД опровергли информацию об утечке 16 млрд паролей
Информация о якобы утечке 16 млрд паролей, появившаяся в сети, не отражает реального положения дел. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным полиции, речь не идет о новой атаке или масштабной компрометации. Найденный массив представляет собой обширную подборку, сформированную за многие годы с помощью вредоносного программного обеспечения, крадущего пароли. Специалисты подчеркнули, что большая часть данных в этом архиве повторяется, является устаревшей или уже ранее попадала в открытый доступ.
В МВД также уточнили, что в данной ситуации не стоит говорить о едином инциденте взлома крупной базы данных. Тем не менее, несмотря на характер архива, объем скомпилированных данных остается внушительным, что само по себе создает определенные риски для пользователей.
19 июня стало известно, что хакеры слили в открытый доступ 16 млрд логинов и паролей от аккаунтов Apple, Google, GitHub, Telegram, Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и других сервисов.
В мае Роскомнадзор сообщил, что с января по апрель 2025 г. ведомство зафиксировало 30 инцидентов, связанных с утечками персональных данных. В 29 случаях компании самостоятельно предупредили о произошедших инцидентах.