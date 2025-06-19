16 млрд паролей от Apple и Google утекли в открытый доступ

24 января «Ведомости» писали, что в 2024 г. сервис DLBI зафиксировал 382 утечки, что меньше, чем 445 в 2023 г. При этом объем утечек увеличился: 438 млн телефонных номеров и 227 млн e-mail адресов, что на 70% больше, чем в 2023 г. Эксперты прогнозировали новые утечки в 2025 г. По мнению исследователей, их общее число, а также объем утекших персональных данных дополнительно вырастет.