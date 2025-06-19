Газета
Телеграм
Главная / Технологии /

16 млрд паролей от Apple и Google утекли в открытый доступ

Ведомости

Хакеры слили в открытый доступ 16 млрд логинов и паролей от аккаунтов Apple, Google, GitHub, Telegram, Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и других сервисов. Об этом сообщил портал Cybernews.

Специалисты с начала 2025 г. обнаружили 30 крупных открытых наборов данных, которые содержат от десятков миллионов до более чем 3,5 млрд записей каждый. Большая часть этих данных ранее не публиковалась. В списках находятся учетные записи пользователей социальных сетей, корпоративных платформ и порталов разработчиков.

Большинство данных представлены в форме: URL-адрес, логин и пароль. По данным экспертов, современные программы, похищающие конфиденциальную информацию, собирают данные именно так. Отмечается, что базы были в открытом доступе только короткое время. Этого оказалось достаточно, чтобы специалисты успели их найти, но недостаточно, чтобы выяснить, кто их разместил.

Некоторые базы назывались «логины», «данные», «учетные записи». Однако у других были более конкретные названия. К примеру, один из массивов с более чем 455 млн записей был назван в честь России. Другой набор данных, в котором находилось более 60 млн записей, был назван в честь мессенджера Telegram.

В мае Роскомнадзор сообщил, что с января по апрель 2025 г. ведомство зафиксировало 30 инцидентов, связанных с утечками персональных данных. В 29 случаях компании самостоятельно предупредили о произошедших инцидентах.

24 января «Ведомости» писали, что в 2024 г. сервис DLBI зафиксировал 382 утечки, что меньше, чем 445 в 2023 г. При этом объем утечек увеличился: 438 млн телефонных номеров и 227 млн e-mail адресов, что на 70% больше, чем в 2023 г. Эксперты прогнозировали новые утечки в 2025 г. По мнению исследователей, их общее число, а также объем утекших персональных данных дополнительно вырастет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных