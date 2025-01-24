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Объем утекших в сеть данных россиян вырос на 70% за год

Самих утечек стало меньше, но они стали гораздо масштабнее
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Персональные данные (ПД) россиян год к году стали утекать в сеть реже, но в заметно больших объемах. В 2024 г. сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI зафиксировал 382 утечки, что значительно меньше 445 утечек в 2023 г. Но объем утечек в прошлом году значительно вырос: в руки хакеров попало 438 млн телефонных номеров и 227 млн e-mail адресов, что на 70% больше, чем в 2023 г., говорится в исследовании DLBI. Компания проанализировала утечки данных, опубликованные в даркнете, на закрытых и публичных форумах и в Telegram-каналах.

Велика вероятность, что в течение 2025 г. будут обнаружены новые утечки, относящиеся к предыдущим 12 месяцам, и их общее число, а также объем утекших ПД дополнительно вырастет, отмечают исследователи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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