Объем утекших в сеть данных россиян вырос на 70% за год

Персональные данные (ПД) россиян год к году стали утекать в сеть реже, но в заметно больших объемах. В 2024 г. сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI зафиксировал 382 утечки, что значительно меньше 445 утечек в 2023 г. Но объем утечек в прошлом году значительно вырос: в руки хакеров попало 438 млн телефонных номеров и 227 млн e-mail адресов, что на 70% больше, чем в 2023 г., говорится в исследовании DLBI. Компания проанализировала утечки данных, опубликованные в даркнете, на закрытых и публичных форумах и в Telegram-каналах.